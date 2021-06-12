В Москве ввели нерабочие дни и новые ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в российской столице продляют нерабочие дни до 19 июня. Это связано с всплеском заболеваемости коронавирусом.
"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников", — написал Собянин в своем блоге.
С 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку.
Кроме того, с 13 по 20 июня запрещается обслуживание посетителей в ресторанах и клубах с 23:00 до 06:00, исключение — еда на вынос.
Напомним, по данным на 12 июня наибольший суточный прирост заразившихся по России зафиксировали в Москве (+6701 человек за сутки). Это превышает наибольший показатель в этом году.
Комментарии
В Москве число заболевших растет по экспоненте, в регионах рост скоро начнется. Индийский штамм. Интересно, у нас собираются предпринимать превентивные меры?