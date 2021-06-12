Рекордное число случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 13 510 – до 5 193 964 человек. Это максимальный показатель за четыре месяца. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+6701 человек за сутки). Это превышает наибольший показатель в этом году. Также в тройку лидеров вошли Московская область (+889) и Санкт-Петербург (+867). В Алтайском крае выявили ещё 66 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 4 792 169 человек, в том числе 9986 – за последние сутки.

Скончались ещё 399 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 126 073 летальных случаев.