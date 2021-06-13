Более 80 пожаров потушили за сутки в Алтайском крае

81 пожар потушили в Алтайском крае за минувшие сутки, из которых около 37 – ландшафтные, 32 – горение мусора. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В работе по обнаружению и ликвидации очагов возгорания задействовали 826 патрульных и 146 патрульно-маневренных групп. Активную работу продолжает и добровольная пожарная охрана, а в отдалённых населённых пунктах действуют временные пожарные посты.

К административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности за сутки привлекли 26 человек.

"Необходимо помнить, что основной пик пожаров приходится на выходные дни, именно в этот период многие садоводы приезжают на свои участки устраивают небольшие пикники, разводят костры, сжигают мусор, забывая при этом об элементарной осторожности в обращении с огнём", – уточнили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что до 14 июня на большей части территории края сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), а местами чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). В силу этого необходимо уделять особенное внимание правилам пожарной безопасности.