Здание старинной гимназии в Барнауле отреставрируют

В Барнауле объявили конкурс на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения – "Гимназии Будкевич", построенной в начале XX века. Об этом сообщает "Алтайская правда".

Восстанавливать здание планируют в два этапа. В 2021 году проведут работы на 3 млн рублей, а в 2021 году – на 6,3 млн рублей.

"Проект реставрации предусматривает наличие мастерских бисера, резьбы по дереву, изготовления изделий из бересты, а также столярной, – уточнили в издании. – Кроме того, предусмотрены кабинеты росписи, гармошки, ткачества, лепки из глины, ассортиментной продукции, выставочной экспозиции, а также музыкальная студия и музей".

Также предусмотрено создание отмостки, озеленение и установка ограждения.

Победителя должны определить 14 июля.

Отметим, что здание "Гимназии Будкевич" сейчас продолжает функционировать. В нём располагаются алтайское краевое отделение Союза кинематографистов и региональная творческая общественная организация народных ремесленников "Город мастеров".

Напомним, на этой неделе в Барнауле приняли в эксплуатацию двухэтажное здание, в котором начинает новую жизнь алтайский театр кукол "Сказка". Заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации выдал комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.