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Власти Барнаула снова ищут подрядчика для доставки "собянинских" трамваев

, ИА "Амител"
На эти цели предусмотрено более 4 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Комитет муниципального заказа Барнаула разместил на сайте Госзакупок тендер на доставку трамвайных вагонов модели Tatra Т3SU. На эти цели предусмотрено 4 млн 45 тысяч рублей.

Это уже вторая попытка властей краевой столицы организовать доставку 10 трамваев, подаренных мэром Москвы Сергеем Собяниным по просьбе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Предыдущая закончилась разрывом контракта с подрядчиком.

Контракт с подрядчиком заключили ещё 7 апреля 2021 года. По его условиям, исполнитель должен был доставить 10 трамвайных вагонов модели Tatra T3SU в течение 45 дней. И, согласно условиям документа, цена контракта включала в себя все расходы исполнителя, производимые им при перевозке.

Однако уже в начале июня подрядчик Максим Серебренников рассказал, что трамваи так и не тронулись с места, поскольку между ним и администрацией Барнаула произошло недопонимание. По его словам, вагоны просто не влезли на подготовленные платформы, так как с трамваев должны были снять "рога" и дополнительное оборудование с крыш, но всё, кроме "рогов", осталось на месте.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города рассказали, что при проведении электронного конкурса Максим Серебренников понизил цену контракта по доставке вагонов с 4,04 до 2,9 млн рублей. Чтобы сэкономить, он решил доставить трамваи без получения специального разрешения на движение по автодорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

Однако после того как бизнесмен понял, что привезти в Барнаул вагоны без разрешения не сможет, он начал обращаться в комитет с предложением демонтировать крышевое оборудование силами заказчика. В комитете на его просьбу возразили тем, что разбор этого оборудования "включён в цену контракта и осуществляется исполнителем самостоятельно".

В связи с этим 19 мая 2021 года комитет в одностороннем порядке принял решение отказаться от исполнения контракта, поскольку Максим Серебренников не приступил своевременно к его исполнению. Предпринимателю направили требование об уплате штрафа, также его собираются включить в Реестр недобросовестных поставщиков.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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