Власти Барнаула объяснили, почему "собянинские" трамваи так и не добрались до города

Десять "списанных" трамваев, которые Алтайскому краю подарил мэр Москвы Сергей Собянин, так и не приехали в Барнаул, из-за того что подрядчик нарушил требования техзадания и в связи с этим не смог доставить вагоны без получения специального разрешения. Об этом amic.ru сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
Напомним, в мае 2021 года Алтайский край бесплатно должен был получить 10 трамваев из Москвы. В сентябре 2020-го губернатор Виктор Томенко обратился с такой просьбой к мэру столицы Сергею Собянину. Однако уже в начале июня 2021 года подрядчик Максим Серебренников рассказал, что трамваи так и не тронулись с места, поскольку между ним и администрацией Барнаула произошло недопонимание. По его словам, вагоны просто не влезли на подготовленные платформы, так как с трамваев должны были снять "рога" и дополнительное оборудование с крыш, но всё, кроме "рогов", осталось на месте.
В комитете, в свою очередь, заявили, что контракт с подрядчиком заключили ещё 7 апреля 2021 года. По его условиям, исполнитель должен был доставить 10 трамвайных вагонов модели Tatra T3SU в течение 45 дней. И, согласно условиям документа, цена контракта включала в себя все расходы исполнителя, производимые им при перевозке.
"Техзаданием определены требования, что вагон транспортируется с демонтированным токоприёмником и снятым крышевым оборудованием, которые находятся закреплёнными в салоне трамвая. Высота вагона в техническом задании указана без крышевого оборудования. Учитывая вышеизложенное, демонтаж крышевого оборудования включён в цену контракта и осуществляется исполнителем самостоятельно", – объяснили в комитете.
При этом отмечается, что при проведении электронного конкурса Максим Серебренников понизил цену контракта по доставке вагонов с 4,04 до 2,9 млн рублей. Чтобы сэкономить, он решил доставить трамваи без получения специального разрешения на движение по автодорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Однако после того как бизнесмен понял, что привезти в Барнаул вагоны без разрешения не сможет, он начал обращаться в комитет с предложением демонтировать крышевое оборудование силами заказчика. В комитете на его просьбу возразили тем, что разбор этого оборудования "включён в цену контракта и осуществляется исполнителем самостоятельно".
В связи с этим 19 мая 2021 года комитет в одностороннем порядке принял решения отказаться от исполнения контракта, поскольку Максим Серебренников не приступил своевременно к его исполнению. Предпринимателю направили требование об уплате штрафа, также его собираются включить в Реестр недобросовестных поставщиков.
После расторжения действующего контракта власти Барнаула повторно проведут электронный аукцион, чтобы вновь выбрать подрядчика. Когда победитель будет определён, долгожданный электротранспорт привезут уже в рамках нового контракта.
Комментарии
Гнилая система. Все прикрылись отписками.
При Сталине все фигуранты уже бы лес валили.
Я в шоке! Не смогли организовать перевозку, просто перевозку. Сами-же напринимали законов, которые сами не могут выполнить. Нужно постараться достигнуть такого уровня непрофессионализма.
3.06.2021 09:56
- гость -
Вы бы не смогли из леса написать, интернет бы Вам не дали, а за активную позицию на Вас уже давно бы написали донос. Несколько разбитых в мясо пальцев и вы уже сознались бы в покушении на Джугашвили.
Да уж, все бы ничего но тех. задание как обычно, написано крайне не профессионально. Отсюда и проблемы.
Теперь претендентов на перевозку по всей стране искать будут?
3.06.2021 10:02
гость
"Я в шоке! Не смогли организовать перевозку, просто перевозку"
Класс!
.06.2021 10:04
Павлик Морозов
Теперь претендентов на перевозку по всей стране искать будут?
Уже на металлолом. Подаренной профукали! Админимтрациии просто НЕ НУЖНЫ ТРАМВАИ как и ПРОБЛЕМЫ ГОРОЖАН!!!!
по-моему тут исключительно вина перевозчика. а также в том, что в современной России (и не только) честное имя (честное купеческое ха-ха) не ценится
надо было поступить, как американцы, когда продавали завод для сборки Волги Сайбер - болгарками срезать все лишнее (так американцы провода "разъединяли"
>>В сентябре 2020-го губернатор Виктор Томенко обратился с такой просьбой к мэру столицы Сергею Собянину.
а можно узнать что делали в октябре, ноябре, декабре, январе, феврале, марте и апреле?зачем до мая тянуть с перевозкой?
На самом то деле всё идёт по сценарию от чиновников. Перевозчик отказался ? ну не беда проведут новый тендер и поднимут цену на сколько? да не намного поцЕнтов на 35-50%. и приеду трамваи Московские на смену Барнаульскому металлолому. Главное , что виновный назначен и это как всегда не ЧИНОВНИК из МЕРИИ города.
В следующий раз "дармовозы", которые сами себе и другим занижают расценки на транспортные услуги, будут думать, стоит ли так делать. Норм же ценник изначально был, нет, зарубили, а потом "Ой, я не шмогла!"
Двоечники((
А Китай запустил термоядерный реактор, хотя не так давно гоняли палками воробьев. Пришла наша очередь гонять палками?
Вы загуглите Tatra T3SU, и увидите довольно знакомую картинку. Подарочки из москвы
Очередной провал администрации города.
Даже хлам не могут привезти.
Не то что произвести закупки. Даже нищий бюджет города способен делать закупку хотя бы 1-2 трамвая в год. Но не делается ничего.
а чего гуглить, татра - лучшие трамваи, проверенные временем
Поскольку ИП житель города Барнаула, прежде чем подать заявку на аукцион мог позвонить, приехать или написать элементарный запрос для уточнения всех нюансов. Времени на уточнение информации нужно потратить несколько минут. В итоге теперь целая машина чиновников потратит уйму времени чтобы всё это разгрести, вынести решения и провести новую закупку.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»
на улицах стало меньше городских автобусов с июня-это бастуют траспортники ?- за отказ повысить оплату за проезд?
Поскольку ИП житель города Барнаула
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а может быть как получилось, так все и задумано
так же как внезапно на Гущина дома пытаются строить и прочее
Подрядчик накосячил гнусно, вот и все дела.
Интересно, почему казахский Павлодар может себе позволить новые белорусские трамваи, а в РФ Москва в города отправляют обноски. Что это, если не колониальная система по отношению к собственным территориям.
а может быть как получилось, так все и задумано
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администрация (заказчик) всегда имеет своего поставщика, под него пишется тех. задание. Никогда практически аукционы не проводят в формате "рыбалка".
По этой причине могло так получиться, что недопонимание возникло ещё на этапе подачи заявок. А ИП мог подумать над этим вопросом и не лезть в чужой аукцион.