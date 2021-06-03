Власти Барнаула объяснили, почему "собянинские" трамваи так и не добрались до города

Десять "списанных" трамваев, которые Алтайскому краю подарил мэр Москвы Сергей Собянин, так и не приехали в Барнаул, из-за того что подрядчик нарушил требования техзадания и в связи с этим не смог доставить вагоны без получения специального разрешения. Об этом amic.ru сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Напомним, в мае 2021 года Алтайский край бесплатно должен был получить 10 трамваев из Москвы. В сентябре 2020-го губернатор Виктор Томенко обратился с такой просьбой к мэру столицы Сергею Собянину. Однако уже в начале июня 2021 года подрядчик Максим Серебренников рассказал, что трамваи так и не тронулись с места, поскольку между ним и администрацией Барнаула произошло недопонимание. По его словам, вагоны просто не влезли на подготовленные платформы, так как с трамваев должны были снять "рога" и дополнительное оборудование с крыш, но всё, кроме "рогов", осталось на месте.

В комитете, в свою очередь, заявили, что контракт с подрядчиком заключили ещё 7 апреля 2021 года. По его условиям, исполнитель должен был доставить 10 трамвайных вагонов модели Tatra T3SU в течение 45 дней. И, согласно условиям документа, цена контракта включала в себя все расходы исполнителя, производимые им при перевозке.

"Техзаданием определены требования, что вагон транспортируется с демонтированным токоприёмником и снятым крышевым оборудованием, которые находятся закреплёнными в салоне трамвая. Высота вагона в техническом задании указана без крышевого оборудования. Учитывая вышеизложенное, демонтаж крышевого оборудования включён в цену контракта и осуществляется исполнителем самостоятельно", – объяснили в комитете.

При этом отмечается, что при проведении электронного конкурса Максим Серебренников понизил цену контракта по доставке вагонов с 4,04 до 2,9 млн рублей. Чтобы сэкономить, он решил доставить трамваи без получения специального разрешения на движение по автодорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Однако после того как бизнесмен понял, что привезти в Барнаул вагоны без разрешения не сможет, он начал обращаться в комитет с предложением демонтировать крышевое оборудование силами заказчика. В комитете на его просьбу возразили тем, что разбор этого оборудования "включён в цену контракта и осуществляется исполнителем самостоятельно".

В связи с этим 19 мая 2021 года комитет в одностороннем порядке принял решения отказаться от исполнения контракта, поскольку Максим Серебренников не приступил своевременно к его исполнению. Предпринимателю направили требование об уплате штрафа, также его собираются включить в Реестр недобросовестных поставщиков.

После расторжения действующего контракта власти Барнаула повторно проведут электронный аукцион, чтобы вновь выбрать подрядчика. Когда победитель будет определён, долгожданный электротранспорт привезут уже в рамках нового контракта.