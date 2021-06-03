Четверг, 3 Июнь, 11:59

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,5
€ 89,69
29°


5090249 +0
Обь
566см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021
Новости

Власти Барнаула объяснили, почему "собянинские" трамваи так и не добрались до города

, ИА "Амител"
Администрации пришлось в одностороннем порядке разорвать контракт с подрядчиком
Фото: transphoto.org

Фото: transphoto.org

Десять "списанных" трамваев, которые Алтайскому краю подарил мэр Москвы Сергей Собянин, так и не приехали в Барнаул, из-за того что подрядчик нарушил требования техзадания и в связи с этим не смог доставить вагоны без получения специального разрешения. Об этом amic.ru сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Напомним, в мае 2021 года Алтайский край бесплатно должен был получить 10 трамваев из Москвы. В сентябре 2020-го губернатор Виктор Томенко обратился с такой просьбой к мэру столицы Сергею Собянину. Однако уже в начале июня 2021 года подрядчик Максим Серебренников рассказал, что трамваи так и не тронулись с места, поскольку между ним и администрацией Барнаула произошло недопонимание. По его словам, вагоны просто не влезли на подготовленные платформы, так как с трамваев должны были снять "рога" и дополнительное оборудование с крыш, но всё, кроме "рогов", осталось на месте.

В комитете, в свою очередь, заявили, что контракт с подрядчиком заключили ещё 7 апреля 2021 года. По его условиям, исполнитель должен был доставить 10 трамвайных вагонов модели Tatra T3SU в течение 45 дней. И, согласно условиям документа, цена контракта включала в себя все расходы исполнителя, производимые им при перевозке.

"Техзаданием определены требования, что вагон транспортируется с демонтированным токоприёмником и снятым крышевым оборудованием, которые находятся закреплёнными в салоне трамвая. Высота вагона в техническом задании указана без крышевого оборудования. Учитывая вышеизложенное, демонтаж крышевого оборудования включён в цену контракта и осуществляется исполнителем самостоятельно", – объяснили в комитете.

При этом отмечается, что при проведении электронного конкурса Максим Серебренников понизил цену контракта по доставке вагонов с 4,04 до 2,9 млн рублей. Чтобы сэкономить, он решил доставить трамваи без получения специального разрешения на движение по автодорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Однако после того как бизнесмен понял, что привезти в Барнаул вагоны без разрешения не сможет, он начал обращаться в комитет с предложением демонтировать крышевое оборудование силами заказчика. В комитете на его просьбу возразили тем, что разбор этого оборудования "включён в цену контракта и осуществляется исполнителем самостоятельно".

В связи с этим 19 мая 2021 года комитет в одностороннем порядке принял решения отказаться от исполнения контракта, поскольку Максим Серебренников не приступил своевременно к его исполнению. Предпринимателю направили требование об уплате штрафа, также его собираются включить в Реестр недобросовестных поставщиков.

После расторжения действующего контракта власти Барнаула повторно проведут электронный аукцион, чтобы вновь выбрать подрядчика. Когда победитель будет определён, долгожданный электротранспорт привезут уже в рамках нового контракта.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.06.2021 09:56
- гость -

Гнилая система. Все прикрылись отписками.
При Сталине все фигуранты уже бы лес валили.

3.06.2021 10:02
гость

Я в шоке! Не смогли организовать перевозку, просто перевозку. Сами-же напринимали законов, которые сами не могут выполнить. Нужно постараться достигнуть такого уровня непрофессионализма.

3.06.2021 10:03
Economist

3.06.2021 09:56
- гость -
Вы бы не смогли из леса написать, интернет бы Вам не дали, а за активную позицию на Вас уже давно бы написали донос. Несколько разбитых в мясо пальцев и вы уже сознались бы в покушении на Джугашвили.

3.06.2021 10:04
Fkt

Да уж, все бы ничего но тех. задание как обычно, написано крайне не профессионально. Отсюда и проблемы.

3.06.2021 10:04
Павлик Морозов

Теперь претендентов на перевозку по всей стране искать будут?

3.06.2021 10:10
ПЕТР

3.06.2021 10:02
гость

"Я в шоке! Не смогли организовать перевозку, просто перевозку"

Класс!

3.06.2021 10:12
гость

.06.2021 10:04
Павлик Морозов
Теперь претендентов на перевозку по всей стране искать будут?

Уже на металлолом. Подаренной профукали! Админимтрациии просто НЕ НУЖНЫ ТРАМВАИ как и ПРОБЛЕМЫ ГОРОЖАН!!!!

3.06.2021 10:13
гiсть

по-моему тут исключительно вина перевозчика. а также в том, что в современной России (и не только) честное имя (честное купеческое ха-ха) не ценится

3.06.2021 10:14
гiсть

надо было поступить, как американцы, когда продавали завод для сборки Волги Сайбер - болгарками срезать все лишнее (так американцы провода "разъединяли"

3.06.2021 10:22
- гость -

>>В сентябре 2020-го губернатор Виктор Томенко обратился с такой просьбой к мэру столицы Сергею Собянину.

а можно узнать что делали в октябре, ноябре, декабре, январе, феврале, марте и апреле?зачем до мая тянуть с перевозкой?

3.06.2021 10:26
- гость -

На самом то деле всё идёт по сценарию от чиновников. Перевозчик отказался ? ну не беда проведут новый тендер и поднимут цену на сколько? да не намного поцЕнтов на 35-50%. и приеду трамваи Московские на смену Барнаульскому металлолому. Главное , что виновный назначен и это как всегда не ЧИНОВНИК из МЕРИИ города.

3.06.2021 10:28
- гость -

В следующий раз "дармовозы", которые сами себе и другим занижают расценки на транспортные услуги, будут думать, стоит ли так делать. Норм же ценник изначально был, нет, зарубили, а потом "Ой, я не шмогла!"

3.06.2021 10:30
Вадим

Двоечники((

3.06.2021 10:36
- гость -

А Китай запустил термоядерный реактор, хотя не так давно гоняли палками воробьев. Пришла наша очередь гонять палками?

3.06.2021 10:43
- гость -

Вы загуглите Tatra T3SU, и увидите довольно знакомую картинку. Подарочки из москвы

3.06.2021 10:57
барнаулец

Очередной провал администрации города.
Даже хлам не могут привезти.
Не то что произвести закупки. Даже нищий бюджет города способен делать закупку хотя бы 1-2 трамвая в год. Но не делается ничего.

3.06.2021 11:05
гiсть

а чего гуглить, татра - лучшие трамваи, проверенные временем

3.06.2021 11:16
гость

Поскольку ИП житель города Барнаула, прежде чем подать заявку на аукцион мог позвонить, приехать или написать элементарный запрос для уточнения всех нюансов. Времени на уточнение информации нужно потратить несколько минут. В итоге теперь целая машина чиновников потратит уйму времени чтобы всё это разгрести, вынести решения и провести новую закупку.

3.06.2021 11:18
гость

А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»

3.06.2021 11:29
гость

на улицах стало меньше городских автобусов с июня-это бастуют траспортники ?- за отказ повысить оплату за проезд?

3.06.2021 11:39
гiсть

Поскольку ИП житель города Барнаула
---
а может быть как получилось, так все и задумано
так же как внезапно на Гущина дома пытаются строить и прочее

3.06.2021 11:42
- гость -

Подрядчик накосячил гнусно, вот и все дела.

3.06.2021 11:49
АБОРИГЕН

Интересно, почему казахский Павлодар может себе позволить новые белорусские трамваи, а в РФ Москва в города отправляют обноски. Что это, если не колониальная система по отношению к собственным территориям.

3.06.2021 11:51
гость

а может быть как получилось, так все и задумано
___
администрация (заказчик) всегда имеет своего поставщика, под него пишется тех. задание. Никогда практически аукционы не проводят в формате "рыбалка".
По этой причине могло так получиться, что недопонимание возникло ещё на этапе подачи заявок. А ИП мог подумать над этим вопросом и не лезть в чужой аукцион.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
11:53
Россияне готовы помогать бедным за счет увеличения налогов 0
11:41
Барнаулец лишился денег после письма от мошенников 1
11:29
Систему водоснабжения модернизируют в районе Алтайского края за 140 млн рублей 0
11:18
Барнаульское "Динамо" завершит сезон домашними матчами 0
11:06
Пятилитровую бутылку скинули на голову ребёнку из окна многоэтажки в Барнауле 6
10:55
Девять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
10:45
Умер актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей" Андрей Погребинский 0
10:29
Алтайский инваспортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2
10:16
Милонов предложил лишить пенсии одну категорию россиян 17
10:05
Налоговые подразделения в Алтайском крае планируют серьёзно сократить штат 5
09:46
Власти Барнаула объяснили, почему "собянинские" трамваи так и не добрались до города 24
09:31
Главный налоговик Алтайского края увеличил свой доход на 400 тысяч в пандемийный год 12
09:15
Мега-рюши и олимпийки из девяностых: пять актуальных идей, как обновить летний гардероб 2
09:09
Новую версию Windows представят 24 июня 0
09:01
Тойота Центр Барнаул проведёт выездной тест-драйв в горах 0
08:44
Соевый завод в Алтайском крае выставили на аукцион с начальной ценой 158 млн рублей 0
08:30
В России могут появиться номерные знаки для электросамокатов 6
08:15
На Алтае мошенники украли у мужчины деньги под предлогом снижения процентной ставки 0
08:01
5 июня Сбер проведёт Зелёный Марафон в Барнауле, Бийске и Рубцовске 0
07:46
Цензурных слов не осталось, или Почему турагентства ждут, когда закончатся места в Сочи 14
07:16
Топ-10 растений, которые не только украсят участок, но и комаров отгонят 16
07:01
Онколог перечислил опасные продукты, от которых лучше отказаться 2
06:48
Политические меценаты. Кто из алтайских политиков переводил деньги "Единой России" 4
06:30
Вечеринка в стиле Love: организаторы конкурса "Выходи за меня!" поздравили победителей 0
06:15
"И выкинуть хлам из дома". Как превратить балкон в комнату отдыха и счастья 5
06:02
Дожди, грозы, град и шквалистый ветер. О погоде в Алтайском крае 3 июня 0
23:46
Такой день. Серьёзный пожар в Барнауле и сдутые батуты 3
23:19
Сергей Шнуров признался, что никогда не смотрел Евровидение 3
22:53
В России появятся "быстрые" тесты на пять опасных инфекций 3
22:24
На Алтае подростки угнали автомобиль у соседа и попались полиции 2
21:55
Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн на русском языке поблагодарил детей 1
21:26
СК проверяет видео российского блогера с мужчиной, примотанным скотчем к вертолёту 3
20:58
Жительница Барнаула получила условный срок за кражу денег с банковской карты матери 4
20:31
Выплату в размере 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с шести лет 4
19:55
Жителей Алтайского края предупредили о надвигающейся засухе 0
19:31
В Барнауле предпринимательницу отправили под домашний арест по делу о ЧП с батутом 1
19:12
Путин назвал организацию детского отдыха важнейшей задачей страны в летний период 0
18:44
В МЧС показали фотографии с места серьёзного пожара на продуктовой базе в Барнауле 0
18:19
Дело бывшей алтайской чиновницы Стеллы Штань передали в суд 15
18:05
В Барнауле построят новый онкологический корпус лучевой терапии 0
17:57
Игровые платформы в России могут обязать хранить сообщения пользователей 0
17:46
24 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
17:34
В Барнауле заасфальтировали более 12 тысяч квадратных метров дорог 9
17:20
Анна Попова предупредила о неизбежности новых пандемий 1
17:08
Полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве женщины в Новоалтайске 3
16:57
Турецкие курорты могут открыться для россиян уже в июле 0
16:45
В Рубцовске арестовали хозяев дома престарелых, в котором стариков морили голодом 2
16:34
Более 80 миллионов направят на строительство моста в Локтевском районе Алтайского края 0
16:18
В России за сутки выявили 8832 случая COVID-19 0
16:05
Два алтайских футболиста выступят на чемпионате Европы за сборную России 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.