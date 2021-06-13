Встала и пошла. Алтайская пенсионерка сама нанесла "зебру" на дорогу

В Бийске пожилая женщина вооружилась ведром с красящими веществами белого цвета и отправилась на перекресток улиц Ломоносова и Пугачева, где почти полностью стерлась "зебра".

Инициативная местная жительница не только нанесла дорожную разметку, но еще и закрасила белым люки, чтобы их могли заметить и пешеходы, и водители.

Видеозапись с работой местной жительницы разместил на своей странице в Instagram редактор новостных программ Бийского телевидения Евгений Плахотин.

"Женщина нарисовала зебру и разукрасила крышки люков, — написал Плахотин. — Надеюсь, что это не подрядчик, нанятый администрацией Бийска".

Стоит отметить, что это далеко не первый случай "самодеятельности" бийчан, желающих сделать город чище и безопаснее. Так, зимой умелец оборудовал ковшом внедорожник УАЗ и отправился на нем убирать снег в районе автобусной остановки "Приобье".