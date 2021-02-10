Народный умелец оборудовал УАЗ ковшом и почистил снег в Бийске

Житель Бийска придумал свое решение проблемы снегоуборки в наукограде. Он не стал ждать дорожников и взял очистку улицы в свои руки.

Для этого умелец оборудовал ковшом внедорожник УАЗ и отправился на нем убирать снег в районе автобусной остановки "Приобье".

Видеозапись опубликовали в паблике "Деловой Бийск" в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, что механик не просто прикрепил ковш, а еще и создал систему, которая позволяет им управлять из салона автомобиля.

Бийчане позитивно восприняли инициативу и похвалили водителя УАЗа. Некоторые из комментаторов предположили, что его могут оштрафовать за изменение конструкции автомобиля.

Напомним, что 5 февраля водители автобусов остановили свою работу на два часа, собравшись в районе остановки "Кристалл", чтобы выразить протест по поводу качества очистки дорог. Они заявили, что это сильно затрудняет работу и ухудшает качество перевозки пассажиров.

Позднее на место приехал глава Бийска Александр Студеникин. Мэр выслушал жалобы протестующих и "принял меры для очистки территории конечной остановки". Как уточнили в официальном сообществе города, "градоначальник потребовал от дорожных служб впредь вовремя проводить все необходимые работы".