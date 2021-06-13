Экскурсионный автобус с 45 пассажирами перевернулся под Петербургом

Экскурсионный автобус перевернулся рядом с деревней Верхние Мандроги в Подпорожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В общественном транспорте в момент аварии находились 45 человек. Из них 11 потребовалась помощь медиков. Одного участника ДТП госпитализировали. К счастью, никто не погиб.

На место происшествия прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи, а также спасатели.

"В ходе ликвидации последствий ДТП спасателями была произведена деблокировка пострадавшего", – уточнили в региональном управлении МЧС России.

Ранее в Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе 14-летний подросток. Следственные органы обнаружили признаки преступления, предусмотренного статьёй "Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц".