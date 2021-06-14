В Барнауле водитель на иномарке вылетел с дороги и снёс столб

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о ДТП, которое произошло на пересечении Солнечной Поляны и Энтузиастов. Водитель на иномарке снёс ограждение и столб.
Авария произошла утром 14 июня. Столб упал на проезжую часть и перекрыл несколько полос.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и коммунальщики. По предварительным данным, пострадавших нет.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что неизвестный водитель сбил человека в районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Матросова, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Комментарии
В таких случаях водитель оплачивает работы коммунальных служб?
Конечно. Насчитают весь ущерб, восстановительные работы, выставят требование, если не оплатит, то через суд. Сумма будет кругленькая, нужно аккуратнее водить.
автопилот явно сл столбами не дружит, а так же со своей головой .... ну или скорей всего человек на работу торопился )))
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