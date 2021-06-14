В Барнауле водитель на иномарке вылетел с дороги и снёс столб

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о ДТП, которое произошло на пересечении Солнечной Поляны и Энтузиастов. Водитель на иномарке снёс ограждение и столб.

Авария произошла утром 14 июня. Столб упал на проезжую часть и перекрыл несколько полос.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и коммунальщики. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что неизвестный водитель сбил человека в районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Матросова, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу.