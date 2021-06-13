В Барнауле водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Неизвестный водитель сбил человека в районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Матросова, после чего скрылся с места происшествия.

Кадры ДТП опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте". Авария произошла в ночь на 13 июня около 00:30.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. На момент прибытия правоохранителей он был в сознании.

Ранее в Новоалтайске 34-летний водитель Toyota Wish сбил ребёнка на пешеходном переходе улицы 40 лет Октября рядом с домом №1/2.

Авария произошла 8 июня около 16:20. По предварительным данным правоохранителей, десятилетняя школьница попыталась проехать на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.