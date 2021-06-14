Санкт-Петербург вслед за Москвой усиливает ограничения из-за коронавируса

Губернатор Александр Беглов подписал постановление об ужесточении ограничений из-за коронавируса. Они вступят в силу с 17 июня, сообщает РИА Новости.
С двух часов ночи до шести утра ограничат работу ресторанов, будет введён запрет на развлекательные мероприятия, а также на работу фуд-кортов (кроме аэропортов, вокзалов и АЗС).
Организациям и предпринимателям рекомендуют минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах. Наполняемость залов в кинотеатрах уменьшат с 75 до 50 процентов, а на массовые мероприятия разрешат пускать не более трёх тысяч человек.
Также в Санкт-Петербурге отменят бал для лучших выпускников.
Напомним, что ранее коронавирусные ограничения усилили в Москве. Сергей Собянин объявил нерабочие дни до 19 июня. Работодателям рекомендовали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников.
Комментарии
Томенко подумает и решит как в столицах!-низзззя по-другому ему.
Зато на стадионах не протолкнуться.
гость
Томенко подумает и решит как в столицах!-низзззя по-другому ему.
самостоятельно Томенко может только бороду отпустить
А у нас вчера перед Ареной толпу собрали на концерт...
И вопрос людям, которые вчера туда пошли — "Настолько скучно жить, что не могли не пойти на этот дуэт?"
А у нас вчера перед Ареной толпу собрали на концерт...
Витюнюшка, да 35 автобус каждое утро толпу собирает.