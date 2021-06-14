Санкт-Петербург вслед за Москвой усиливает ограничения из-за коронавируса

Губернатор Александр Беглов подписал постановление об ужесточении ограничений из-за коронавируса. Они вступят в силу с 17 июня, сообщает РИА Новости.

С двух часов ночи до шести утра ограничат работу ресторанов, будет введён запрет на развлекательные мероприятия, а также на работу фуд-кортов (кроме аэропортов, вокзалов и АЗС).

Организациям и предпринимателям рекомендуют минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах. Наполняемость залов в кинотеатрах уменьшат с 75 до 50 процентов, а на массовые мероприятия разрешат пускать не более трёх тысяч человек.

Также в Санкт-Петербурге отменят бал для лучших выпускников.

Напомним, что ранее коронавирусные ограничения усилили в Москве. Сергей Собянин объявил нерабочие дни до 19 июня. Работодателям рекомендовали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников.