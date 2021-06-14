Московским вузам порекомендовали перейти на дистанционное обучение

Минобрнауки порекомендовало московским вузам перейти на дистанционный формат работы. Об этом сообщает РИА Новости.

"В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что с 15 по 19 июня власти Москвы установили режим нерабочих дней. Поводом стал прирост заражённых в столице.

Вслед за Москвой меры по противодействию коронавирусу приняли в Санкт-Петербурге. Здесь местные власти подписали указ о введении целого спектра ограничений.