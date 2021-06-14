Дождались. В Барнауле дорожники заделали глубокую яму на мосту на Павловском тракте

Подписчики сообщества Barnaul22 днём 14 июня рассказали о том, что дорожники приступили к ремонту моста на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова. Первые результаты горожане оценили уже вечером.

Днём горожане заметили на мосту несколько единиц техники и бригаду дорожников. Это вызвало у водителей целую бурю эмоций, так как на избитый мост жаловались уже давно.

Вечером барнаульцы заметили, что одна из самых больших ям на дороге пропала. Большую дыру залатали, но водители отметили, что она была не единственной проблемой. На отрезке дороги осталось ещё множество ям.

Ранее сообщалось, что более 260 млн рублей дополнительно направят на ремонт улиц в восьми населённых пунктах Алтайского края. Средства потратят на обновление в сёлах Заринского, Красногорского, Суетского и Шелаболихинского районов, а также в Алейске, Новоалтайске, Заринске и Рубцовске.