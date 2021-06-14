Число пострадавших при взрыве АЗС в Новосибирске выросло до 16 человек. Обновлено

В результате серьезного пожара на АЗС в Новосибирске пострадали не менее 16 человек. Об этом NGS сообщила главный врач скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова.

Отмечается, что детей среди пострадавших нет. Травмы большинства из них имеют термический характер.

Пострадали двое пожарных. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Все, кто получил травмы, госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что пожар произошел по адресу Гусинобродское шоссе, 60. По сообщениям издания NGS, огонь перекинулся на вторую заправку. Перед эти прогремели несколько взрывов, от которых в ближайших домах осыпалась штукатурка

Изначально сообщалось о четверых пострадавших.

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Число пострадавших возросло до 21 человека. Среди них один ребенок.