Россиян предложили штрафовать за езду на шипованной резине летом

Участники ассоциации "Росасфальт" предложили штрафовать водителей на две тысячи рублей за езду на шипованной резине в период с июня по август. Об этом сообщает "Коммерсант".
Также производители асфальта предложили ограничить скорость для шипованных машин до 80 км/ч за городом и до 60 км/ч в черте города. Для контроля скорости предложено устанавливать знак "Ш" под лобовым и задним стеклами.
Соответствующее обращение представители ассоциации направили в Минтранс, МВД, Госдуму и ряд других органов власти. Как сообщают источники издания, в МВД идею не поддержали.
Ранее сообщалось, что ГИБДД выступает за снижение скорости в городах до 30 км/ч, однако ограничения должны быть индивидуальными и обоснованными для каждой улицы.
Комментарии
А как издали определять, шипованная резина или нет? Или хотят, чтобы выборочно останавливали, и у кого шипованная — штрафовали?
А как издали определять?
По звуку
Участникам ассоциации "Росасфальт" наклеить знак "Ш" на лоб и на задницу и пинать их по второй "Ш", может идиотизма в голове убавится! Эти умственно отсталые участники понимают или нет, что наклейка на лобовом или заднем стекле уменьшает обзор, а следовательно повышает риск аварии.
15.06.2021 11:33
- гость -
Вы правы, шипованную резину очень хорошо слышно на асфальте.
"ограничить скорость для шипованных машин до 80 км/ч за городом", а может дорожное полотно качественно делать уже пора начать? Дорожникам все как плохому танцору: то грузовики асфальт портят, то шипы!
Уж дорожникам то верещать грех! Они такие деньги имеют на ремонтах дорог!
срочно обложить оброком теток не коблах - все тротуары уже порушили!!