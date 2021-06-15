Россиян предложили штрафовать за езду на шипованной резине летом

Участники ассоциации "Росасфальт" предложили штрафовать водителей на две тысячи рублей за езду на шипованной резине в период с июня по август. Об этом сообщает "Коммерсант".

Также производители асфальта предложили ограничить скорость для шипованных машин до 80 км/ч за городом и до 60 км/ч в черте города. Для контроля скорости предложено устанавливать знак "Ш" под лобовым и задним стеклами.

Соответствующее обращение представители ассоциации направили в Минтранс, МВД, Госдуму и ряд других органов власти. Как сообщают источники издания, в МВД идею не поддержали.

Ранее сообщалось, что ГИБДД выступает за снижение скорости в городах до 30 км/ч, однако ограничения должны быть индивидуальными и обоснованными для каждой улицы.