Доктор Мясников объяснил, как защититься в третью волну коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что людям нужно научиться сосуществовать с коронавирусом, так как он пришёл навсегда. В своём Telegram-канале медик дал несколько советов, как укрепить иммунитет и быть готовым к новой волне заболевания.

В первую очередь врач рекомендовал пройти вакцинацию любым доступным препаратом. При этом чем старше человек и чем больше у него хронических заболеваний, тем прививка необходимее, подчеркнул Мясников.

Также медик посоветовал перестать определять антитела перед вакцинацией. По его словам, сейчас нужно вакцинировать переболевших, а к осени провести ревакцинацию тех, кто уже получал прививку зимой или весной.

Помимо этого, он посоветовал применять капли в нос "Интерферон гамма", а также соблюдать стандартные меры профилактики: соблюдать социальную дистанцию и избегать помещений со скоплением людей.

Напомним, из-за ухудшения эпидемической ситуации коронавирусные ограничения усилили в Москве и Санкт-Петербурге. Вероятно, эта практика в ближайшее время придёт и в регионы.