На Алтае сельчанина поймали за сушкой дикорастущей конопли

Сотрудники полиции задержали жителя селя Вылково 1983 года рождения. Его подозревали в незаконном хранении и изготовлении наркотиков.

"В надворных постройках, расположенных на приусадебном участке сельчанина, правоохранители обнаружили вещество растительного происхождения, которое было разложено для сушки. Мужчина признался, что это дикорастущая конопля, которую он накануне собрал недалеко от своей усадьбы для личного потребления", – рассказали в региональном МВД.

Всего правоохранители изъяли у него 680 граммов наркотических веществ.

Теперь мужчине грозит от трёх до десяти лет лишения свободы. Отмечается, что он уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее сообщалось, что в Барнауле полицейские задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Во время обыска у 40-летнего барнаульца изъяли две банковские карты, четыре телефона, SIM-карты, два шприца и свёрток с веществом. Дальнейшая экспертиза показала, что это сильнодействующий синтетический наркотик.