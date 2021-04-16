Барнаулец заработал на продаже наркотиков 200 тысяч рублей и попался полиции

В Барнауле полицейские задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Уточняется, что во время обыска у 40-летнего барнаульца изъяли две банковские карты, четыре телефона, SIM-карты, два шприца и свёрток с веществом. Дальнейшая экспертиза показала, что это сильнодействующий синтетический наркотик.

"По предварительной информации, задержанный в течение трёх месяцев осуществлял продажу наркотиков, причём торговой точкой сделал своё жилище. Покупатели приходили к нему домой, а продавец расфасовывал им наркотики в бумажные пакеты", – рассказали в полиции.

За этот период мужчина реализовал почти полкилограмма "синтетики" на сумму более 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Подозреваемого заключили под стражу.