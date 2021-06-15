Женщина выпала из окна многоэтажки в Барнауле

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что в Барнауле с общего балкона многоэтажки выпала женщина. Инцидент произошёл у дома по адресу Власихинская, 97.

Информацию о происшествии подтвердили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Полицейские работают на месте случившегося.

Пострадавшей на вид 35-40 лет. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка выпала из окна дома на улице Шукшина в Барнауле. Ребёнок выдавил москитную сетку и упал с высоты второго этажа.

Сожитель вызвал скорую, которая увезла малышку с ушибом головного мозга в состоянии комы.