Женщина выпала из окна многоэтажки в Барнауле

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о том, что в Барнауле с общего балкона многоэтажки выпала женщина. Инцидент произошёл у дома по адресу Власихинская, 97.
Информацию о происшествии подтвердили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Полицейские работают на месте случившегося.
Пострадавшей на вид 35-40 лет. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка выпала из окна дома на улице Шукшина в Барнауле. Ребёнок выдавил москитную сетку и упал с высоты второго этажа.
Сожитель вызвал скорую, которая увезла малышку с ушибом головного мозга в состоянии комы.
Комментарии
Что за город-то у нас?!
жара...
15.06.2021 17:25
- гость -
В головах?
многоэтажки окруженные парковками залог депрессии, соболезнования родным, печальная в последнее время статистика по самоубийствам в новых кварталах