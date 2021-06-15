ОСАГО в России можно будет оформить без техосмотра

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон, который исключает необходимость техосмотра при оформлении полиса ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при наличии карты техосмотра. Согласно поправкам, теперь для оформления страховки она будет не нужна.

Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

Ранее участники ассоциации "Росасфальт" предложили штрафовать водителей на две тысячи рублей за езду на шипованной резине в период с июня по август. В МВД идею не поддержали.