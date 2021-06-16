Особый противопожарный режим отменили в Алтайском крае в связи со стабилизацией обстановки с пожарами. Текущая погода способствует снижению класса пожарной опасности в регионе.

При этом, как отметили в Минприроды, отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает допустимость пренебрежения правилами пожарной безопасности. Специалисты призывают проявлять большую сознательность и оградить себя от нежелательных штрафных санкций, а природу – от губительных последствий.

До установления устойчивой дождливой осенней погоды или снежного покрова запрещается:

разводить костры в хвойных молодняках, на участках повреждённого леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и прочее);

использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами материалы;

засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;

использовать машины с неисправной системой питания двигателя.

Напомним, что особый противопожарный режим действовал в регионе с 28 апреля. В это время существовал повышенный риск возникновения лесных, степных, а также бытовых пожаров. В это время запрещалось посещать лес, разжигать костры или запускать фейерверки вблизи лесных насаждений.