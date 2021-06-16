Грузовик с пивом разбился под Бийском

В ночь с 15 на 16 июня под Бийском грузовик с пивом врезался в опору моста. О происшествии рассказали подписчики сообщества Barnaul22.

"По словам очевидцев, отказали тормоза, "фура въехала в мост, кабину оторвало, а прицеп улетел дальше", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, водителя госпитализировали. Сообщается также, что на месте заметили любителей халявы, которые поспешили собрать уцелевшую тару с напитком.

Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул – Новосибирск произошло столкновение фуры с легковым автомобилем. Обе машины после удара вылетели в кювет. Не обошлось без пострадавших.