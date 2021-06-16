Грузовик с пивом разбился под Бийском

В ночь с 15 на 16 июня под Бийском грузовик с пивом врезался в опору моста. О происшествии рассказали подписчики сообщества Barnaul22.
"По словам очевидцев, отказали тормоза, "фура въехала в мост, кабину оторвало, а прицеп улетел дальше", – сказано в сообщении.
По предварительным данным, водителя госпитализировали. Сообщается также, что на месте заметили любителей халявы, которые поспешили собрать уцелевшую тару с напитком.
Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул – Новосибирск произошло столкновение фуры с легковым автомобилем. Обе машины после удара вылетели в кювет. Не обошлось без пострадавших.
Комментарии
Ну а что добру пропадать, всё равно все в утиль пойдёт
Бийский лимонадный заводик перестал попадать в ДТП ???? У директора жадность пропала и он стал давать денег на тормозные колодки ??? Или так же водитель из зарплаты должен за свой счет тормоза чинить??? Беспредел и безнаказанность - а посадить не мешало бы жадин - говядин, из за них сколько народу поубилось насмерть, просто из за незамененных колодок !!!!!!!!!!!
Что то часто у грузовиков отказывают тормоза...
это называется не любители халявы, а мародеры
авария века...
Ты всегда может приехать и получить по наглой ленивой роже.