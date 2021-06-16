В Алтайском крае ребёнка убило гаражной дверью на глазах отца

В селе Волчиха четырёхлетнюю девочку убило тяжёлой гаражной дверью. Об этом рассказала подписчица сообщества "Инцидент Барнаул".

"Девочка играла на улице, а воротина, вроде как, стояла у стены. Отец отвлёкся на секунду и не увидел, как воротина упала. Обернулся, а дочь уже вся в крови. Умерла на месте происшествия", – рассказала женщина.

В Следственном комитете сообщили о проведении проверки по данному факту. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение начальнику управления по ЖКХ, замглавы администрации Михайловского района в халатности, которая повлекла по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка. Предполагается, что по вине чиновника на 12-летнюю девочку упало дерево.