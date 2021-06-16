Водный салют на рассвете. Как в Барнауле встретили новый прямой рейс из Москвы

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Авиакомпания Red Wings 16 июня запустила первые прямые рейсы из Барнаула в Москву (аэропорт Домодедово). Рано утром в среду в столицу края прибыл 171 пассажир, из Барнаула в Москву отправились 147 пассажиров. Рейсы будут выполняться ежедневно на комфортабельных лайнерах Airbus 320 вместимостью до 180 кресел. Это одна из самых лучших с точки зрения безопасности и эффективности моделей гражданских реактивных самолётов в истории мировой авиации.

По сложившейся традиции первый прилетевший лайнер из Москвы барнаульский аэропорт встретил водяной аркой. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Напомним, что в нашем аккаунте Instagram проводится розыгрыш, приуроченный к запуску утреннего рейса Барнаул – Москва. Главный приз – два билета в столицу. Подробности тут.