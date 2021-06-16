Более 13 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России

13 397 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в России за последние сутки. Общее число заразившихся во всех регионах страны достигло 5 249 990.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+5782), второе место занимает Московская область (+1187), третье – Санкт-Петербург (+927). Алтайский край с 73 новыми случаями находится на 36-й строчке.

Из больниц выписали ещё 10 256 пациентов, всего переболели 4 828 500 жителей страны. С подтверждённым диагнозом за сутки скончалось 396 человек, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 127 576.