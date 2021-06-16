Пять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Пять пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3324, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 73 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 613. Выздоровели 47 103 человека (+20 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 37, Камень-на-Оби – 10, Бийск – 7, Славгород – 6, Яровое – 3, Бийский, Егорьевский районы – по 2 заболевших, Заринск, Рубцовск, Благовещенский, Кулундинский, Михайловский, Тальменский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 229 пациентов, из них 104 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 224 койки.