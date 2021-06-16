Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Москве

Обязательную вакцинацию 60% работников сферы услуг, торговли, транспорта, культуры, образования, ЖКХ и госслужащих от коронавируса ввели в Москве. Согласно указу главного государственного санитарного врача по столице, с 1 июля в городе запускается единая система для контроля вакцинации.

Как сообщает Telegram-канал Mash, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе госпитализировано более 12 тысяч заражённых коронавирусом, ситуация развивается драматически. По этой причине власти решили запустить программу обязательной вакцинации жителей столицы.

Первый компонент вакцины указанному числу людей должен быть поставлен к 15 июля, а второй – к 15 августа. Такие же меры распространяются и на Подмосковье.

Напомним, что за последние дни в столице резко выросло число инфицированных коронавирусом. За 16 июня в столице зарегистрировали 5782 новых случая заражения COVID-19.