Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Москве

Обязательную вакцинацию 60% работников сферы услуг, торговли, транспорта, культуры, образования, ЖКХ и госслужащих от коронавируса ввели в Москве. Согласно указу главного государственного санитарного врача по столице, с 1 июля в городе запускается единая система для контроля вакцинации.
Как сообщает Telegram-канал Mash, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе госпитализировано более 12 тысяч заражённых коронавирусом, ситуация развивается драматически. По этой причине власти решили запустить программу обязательной вакцинации жителей столицы.
Первый компонент вакцины указанному числу людей должен быть поставлен к 15 июля, а второй – к 15 августа. Такие же меры распространяются и на Подмосковье.
Напомним, что за последние дни в столице резко выросло число инфицированных коронавирусом. За 16 июня в столице зарегистрировали 5782 новых случая заражения COVID-19.
Комментарии
ну чё понеслась, в ветеринарии так поступают, колют всем подряд - фиг с ними если что, главное что-бы дальше не пошло, так?
ну и где встреча лидеров сверхдержав? уже жду
молодцы.
а наши темные люди будут отрицать, они же умнее
а если имеются противопоказания - пшел вон с работы
Во время пандемии проводить обязательную вакцинацию, а что на этот счет говорят вирусологи?
Не усугубит ли это ситуацию?