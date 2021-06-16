Барнаул получит грант за эффективное местное самоуправление

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о премировании районов и городов за наилучшие показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

В число победителей включили Барнаул, а также Павловский, Благовещенский и Завьяловский районы. Муниципальные образования получат гранты в размере 5 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

В ведомстве отметили, что оценка показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления производится на основе темпов роста их уровня социально-экономического развития.

В частности, берётся в расчет, как за три последних года изменился объём внебюджетных инвестиций и собственных доходов, а также показатели развития предпринимательства.

Ранее Барнаул вошёл в топ-3 сибирских городов по открытости властей. Столица Алтайского края уступила только Омску и Томску.

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