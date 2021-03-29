Барнаул вошёл в топ-3 сибирских городов по открытости властей

Алтайский центр политического консалтинга провёл исследование сайтов и социальных сетей мэрий городов Сибири и составил рейтинг открытости властей. Порталы исследовали на протяжении почти трёх недель.

В качестве показателей взяли наполняемость, обновление контента, возможность оставлять комментарии, дизайн и удобство навигации, содержательность контента. Максимум можно было набрать 24 балла. Почти стопроцентный результат (23,5 балла) показал Омск. Далее идут Томск (22,5), Барнаул (21,5), Братск (21) и Горно-Алтайск (20,5).

В топ-10 также вошли Кемерово (19), Новосибирск и Новокузнецк (по 18), ЗАТО Северск (17,5) и Иркутск (17,5). Кроме того, в список попали Ангарск и Красноярск (по 17 баллов), Бердск (16), Бийск (15), Абакан (14), Ачинск, Рубцовск и Кызыл (по 13,5), Прокопьевск (13) и Норильск (12).

Напомним, ранее Алтайское Заксобрание заняло 26-е место среди региональных парламентов России по открытости. На первом месте оказалась Москва, на втором – Дагестан. Замкнула тройку Карелия.