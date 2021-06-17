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Пока по-прежнему. В алтайском Минздраве опровергли слухи о возвращении ковидных госпиталей

, ИА "Амител"
Но признали, что медики готовятся в случае чего разворачивать койки
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Полноценные ковидные госпитали в Барнауле пока не разворачивают, сообщили amic.ru в региональном Министерстве здравоохранения. Ранее читатели amic.ru рассказали, что узнали от медиков о том, что полноценные ковидарии вернутся буквально со дня на день. Якобы медикам уже сообщили "сверху", что из-за роста числа заболевших без дополнительных коек для больных коронавирусом не обойтись. В Минздраве признали, что на федеральном уровне обсуждают различные сценарии событий. Но пока дополнительные койки на Алтае не требуются.

Сейчас в Барнауле работает пять ковидных отделений: в городских больницах № 5, № 4 и № 11, а также в БСМП и в кардиоцентре. И этого достаточно, отметили в пресс-службе регионального Минздрава. Наоборот, пятую больницу, которая была главным ковидным госпиталем края, продолжают возвращать к привычному порядку работы. На днях там вновь открыли неврологическое отделение, пояснили в ведомстве.

"Все эти отделения как работали, так и работают. Мы пока действуем в прежнем режиме. На сегодняшний день никаких изменений нет", – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Тем не менее специалисты действительно рассматривают вариант, что койки вновь придётся разворачивать, признали в ведомстве. Но отметили, что пока эпидситуация в Алтайском крае ухудшается не так стремительно, как в других регионах. Если 1 июня оперштаб объявил о 56 новых случаев, то 16 июня специалисты выявили 73 новых заболевших. Пока основные опасения медиков вызваны не обстановкой внутри края, а ситуацией в других регионах.

"Нам федеральное министерство уже давало на аппаратном совещании указания, чтобы мы готовились к возможному повышению заболеваемости и развёртыванию коек. Все регионы готовятся. У соседей повышается заболеваемость и мы тоже должны быть к этому готовы. Но и к первой волне мы тоже заранее готовились: как только у соседей ухудшилась ситуация. Так что мы наготове, но пока не бежим разворачивать койки", – объяснили в крайздраве.

Напомним, в Москве и некоторых регионах страны за последнюю неделю значительно ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Число случаев заражения в столице за последнее время выросло на 80%, а количество тяжело больных – на 70%, рассказал мэр Сергей Собянин. Из-за этого в городе вновь вернулись к антиковидным мерам: ограничили работу общепита и развлекательных заведений, объявили дополнительные выходные и ввели обязательную вакцинацию. Кроме того, меры сдерживания уже ввели в Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Карелии, Бурятии и Марий Эл, Ивановской, Вологодской и Мурманской областях.

Из-за этого в России заговорили о приходе третьей волны коронавируса. Ждут её и алтайские медики: они прогнозируют большое количество случаев заражения и смертей.

Всего в России за 16 июня выявили 13 397 новых случаев. Из них 73 – в Алтайском крае. Заболевшие распределились следующим образом: Барнаул – 37, Камень-на-Оби – 10, Бийск – 7, Славгород – 6, Яровое – 3, Бийский, Егорьевский районы – по 2 заболевших, Заринск, Рубцовск, Благовещенский, Кулундинский, Михайловский, Тальменский районы – по одному случаю. В тяжёлом состоянии находятся 229 пациентов, из них 104 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 224 койки.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

17.06.2021 08:37
Morena

А где их разворачивать то собрались, стесняюсь спросить, и на какие средства? Все уже "развернули и свернули" в первую волну на руинах посудацентра

17.06.2021 08:47
- гость -

опровергли слухи о возвращении
ну и плохо, со дня на день в коридорах начнут ковидных раскладывать

17.06.2021 09:04
- гость -

Чтобы делать-лишь бы ничего не делать и брать за это деньги

17.06.2021 09:52
Виктор

Постоянно вижу в торговых центрах, магазинах и транспорте людей без масок или с маской на подбородке. Очень много раз видел, как идёт человек по улице, и никак не сдерживаясь и ничем не закрывая рот и нос, со всего размаху кашляет или чихает. Или чихает в руку и потом трясёт ей, выпуская свои мокроты в атмосферу...

Это вообще как — во время пандемии так безответственно себя вести?! Печально, что среди нас столько людей, которым вообще накласть друг на друга!

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