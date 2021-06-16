Экс-директора дома-интерната назначили главой Бийского района

Бывший директор бийского дома-интерната для престарелых и инвалидов 38-летний Денис Артемов избран главной Бийского района. Соответствующее решение принял Бийский районный Совет депутатов на очередной сессии.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Срок полномочий составит пять лет.

Напомним, на пост главы Бийского района претендовали шесть человек. Помимо Артемова на должность выставили свои кандидатуры Андрей Ткачёв (глава администрации Первомайского сельсовета Бийского района), Александр Сирин (начальник отдела маркетинга газеты "Моя земля" Бийского района), Владимир Мальцев (заместитель главы Бийского района, начальник управления по газификации), Александр Крючковский (начальник нагорного территориального отдела управления по работе с населением администрации Бийска) и Сергей Власов (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Бийского района).

О том, что председатель Бийского района Алтайского края Владимир Трухин подал заявление об отставке, стало известно 5 февраля. Одной из возможных причин называлось то, что весной 2020-го депутаты краевого Заксобрания, Бийского райсовета и председатели местных сёл жаловались губернатору Алтайского края Виктору Томенко на его работу.