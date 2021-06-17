Жительницу Алтайского края отправили отрабатывать долги перед дочерью

Жительницу Барнаула приговорили к 50 часам обязательных работ за долги перед собственной дочерью, которая находится в детском доме.
42-летняя женщина не выплатила ни копейки алиментов, накопив 280 тысяч рублей задолженности.
"Безответственное поведение горе-матери стало основанием для составления судебным приставом-исполнителем Новоалтайского межрайонного отдела судебных приставов протокола о привлечении её к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (не уплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства)", – уточнили в УФССП России по Алтайскому краю.
Если же горожанка не пересмотрит своё отношение к обязательствам по выплате алиментов, ей грозит уже уголовная ответственность. Наказание предусматривает до года лишения свободы.
Ранее в Алтайском крае судебные приставы арестовали автомобиль жителя Угловского района из-за задолженности по исполнительным производствам в полмиллиона рублей.
Комментарии
хахах!!!
рожайте, будет вам помошь, беременейте, даже, если без отца рожать, будут вам деньги!
Из каждого топора говорят о помощи семьям с детьми, а, как до дела, то горе-мать, приставы, суд, тюрьма!
Особей, которые рожают детей в пьяном угаре и забивают на них, потом опять рожают..., которые оставляют детей на холоде, лишь бы спать не мешал, выбрасывают как мусор, отказываются еще в родзале даже не попробовав его воспитать и прокормить, добровольно отдают в детдома, выдохнув с облегчением и потом забывают о том, что у них все-таки есть ребенок... так вот, Это надо стерилизовать
А вот отказ от материнства,так сказать на первом этапе,не избавил бы горе мать от выплат?