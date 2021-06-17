Жительницу Алтайского края отправили отрабатывать долги перед дочерью

Жительницу Барнаула приговорили к 50 часам обязательных работ за долги перед собственной дочерью, которая находится в детском доме.

42-летняя женщина не выплатила ни копейки алиментов, накопив 280 тысяч рублей задолженности.

"Безответственное поведение горе-матери стало основанием для составления судебным приставом-исполнителем Новоалтайского межрайонного отдела судебных приставов протокола о привлечении её к административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (не уплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства)", – уточнили в УФССП России по Алтайскому краю.

Если же горожанка не пересмотрит своё отношение к обязательствам по выплате алиментов, ей грозит уже уголовная ответственность. Наказание предусматривает до года лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае судебные приставы арестовали автомобиль жителя Угловского района из-за задолженности по исполнительным производствам в полмиллиона рублей.