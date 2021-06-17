Водителей такси и автобусов без прививки от COVID-19 отстранят от работы в Подмосковье

Водители такси и автобусов в Подмосковье, не прошедшие вакцинацию, к работе допускаться не будут, их отключат от заказов через агрегаторы после 15 июля. О таких мерах борьбы с коронавирусом сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.
"Мы обеспечим через агрегаторы отключение от заказов всех водителей такси, которые не прошли вакцинацию. Срок – 15 июля, то есть срок 15 июля, когда все водители такси и автобусов должны пройти хотя бы первую вакцинацию", – цитирует слова чиновника РИА Новости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД на блокпостах будут проверять водителей на наличие ковид-паспорта. После 16 июня каждый водитель получит уведомление о необходимости прохождения вакцинации.
Напомним, что различные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели уже в Москве, Санкт-Петербурге и ещё восьми регионах.
Комментарии
Власть уже совсем обнаглела! Осталось только расстреливать людей, как при Сталине!
Обогащение нужных людей на "распиле" бюджетных денег
Путин в очередной раз обманул граждан! Он говорил, что не будут принуждать к вакцинации, а делается все наоборот! Либо Путин врун, либо чиновники его не уважают!
Водителям такси и общественного транспорта достаточно договориться и не выйти на работу буквально 2 дня. И всё, Москва встала капитально. И снова будет добровольная вакцинация.
Таким же манером в любом другом городе.
Не бесите народ!!!