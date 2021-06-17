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Не опять, а снова. Где и какие ограничения от третьей волны коронавируса ввели в России

, ИА "Амител"
И да – может быть, нас тоже скоро это ждёт
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Третья волна коронавируса уже пришла – за последние сутки в стране выявили 14 185 случаев заражения ковидом. Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели уже в Москве, Санкт-Петербурге и восьми регионах. В столицах бьют рекорды по суточной заболеваемости и смертности. Так, только в Санкт-Петербурге за сутки от вируса скончались 53 человека – это максимальный показатель с февраля 2021 года. В Алтайском крае пока спокойно, но количество заражённых тоже растёт. Amic.ru узнал, как "встречают" третью волну вируса в регионах, что именно запретили и к чему стоит готовиться нам.

Что происходит в Москве

– В столице продлили выходные, связанные с празднованием Дня России, и объявили нерабочие дни с 15 по 19 июня.
– Власти города рекомендовали работодателям перевести на удалённую работу не менее трети всех сотрудников, в первую очередь – пожилых (от 65 лет) и людей с хроническими болезнями.
– Ограничили работу общепита, клининговых и бытовых сервисов – они обязаны закрываться в период с 23:00 до 06:00 (кроме доставки).
– Массовые развлечения в клубах, барах и караоке снова запретили, закрыли фуд-корты, детские игровые комнаты. А ещё отменили выпускной в парке Горького.
– Ввели обязательную вакцинацию 60% работников сферы услуг, торговли, транспорта, культуры, образования, ЖКХ и госслужащих. Первый компонент должен быть поставлен к 15 июля, второй – к 15 августа. То же самое в Подмосковье. К слову, в Кузбассе взяли нововведение на вооружение и тоже сделали вакцинацию обязательной для отдельных категорий граждан. 

- С 1 июля запускается единая система для контроля вакцинации.

А какие ограничения действуют в Подмосковье?

– Вернули масочный режим (пока на период с 13 по 20 июня) во всех общественных местах – без них не пустят как посетителей, так и сотрудников. Нарушителям выпишут штрафы: гражданам и должностным лицам – от 1 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 30 до 300 тысяч рублей.
До 15 июля отменили все массовые мероприятия, в том числе и выпускные. Исключение – если выпускной празднуют на природе и ограниченным количеством человек (например, только в составе класса из 25-30 учеников, пояснили в Минпросвещения).

Что ограничили в Санкт-Петербурге?

С 17 июня в Северной столице перестанут работать общепиты с 02:00 до 06:00 (исключение, как и в Москве, только для доставки).
– С этого же дня закрываются фуд-корты (на подобные заведения в аэропортах, на вокзалах и заправках эти правила не распространяются) и детские комнаты (но также с исключениями: в аквапарках, океанариумах, кино, библиотеках и спортзалах они продолжат работу).
– Временно закрыли все торговые "островки" в ТРЦ.
– Отменили "Бал медалистов".
– Наполняемость залов в кинотеатрах ограничили до 50%, а на массовые мероприятия разрешили допускать не более трёх тысяч человек.
– Работодателям рекомендовали максимально сократить число сотрудников в офисах, при этом помещения нужно обязательно дезинфицировать.

Как коронавирус влияет на Хабаровский край?

В Хабаровском крае ограничения вступают в силу так же, как и в Санкт-Петербурге, с 17 июня.
– Власти объявили перевод на удалёнку сотрудников старше 65 лет и беременных.
– Теперь без отрицательного ПЦР-теста в северные районы края никого не пустят. Вахтовикам понадобится для работы отрицательный тест на ковид или справка о вакцинации.

"Вылеты в северные районы края – Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский – будут разрешены только при отрицательном ПЦР-тесте. Его жители северных районов края смогут сделать бесплатно", – говорится в сообщении Минздрава Хабаровского края в его Instagram-аккаунте.

– В некоторых районах приостановили работу детских летних лагерей, а несколько посёлков полностью закрыли на карантин.
– Запретили проводить массовые мероприятия, а больницы начали переводить с планового приёма на работу с ковидными пациентами.

А как в Республике Бурятия?

– Закрыли для посещения все культурно-развлекательные места: парки, скверы, бассейны, спа-центры и массажные салоны, спортзалы, термальные источники, спортивные площадки.
– До занятий спортом допускают только профессиональных спортсменов, которые не могут прервать подготовку к соревнованиям.
– Салонам красоты разрешили работать только по предварительной записи.
– Все ограничения продлятся до 1 июля.

Что нельзя в Ивановской области?

С 13 июня в регионе ввели пропускной режим для приезжих. Все прибывающие должны пройти двухнедельный карантин. Исключение: на изоляцию не "посадят" привитых от COVID-19 и тех, у кого есть справка о наличии антител (сделанная не позднее 1 января 2021 года) либо отрицательный ПЦР-тест (сделанный не позднее чем за три дня до поездки).

Ограничения в Республике Карелия

Власти "перевели" на удалёнку людей старше 60 лет (и не только, предписание работодателям – сократить количество людей максимально). Если это технически невозможно, работодатели обязаны составить график прибытия и ухода сотрудников так, чтобы в помещении не скапливалось много людей. Также организаторов массовых мероприятий обязали следить за ношением масок и перчаток (и среди гостей, и среди персонала).

Как обстоят дела в Вологодской области?

В регионе запретили общепиту работать по ночам, а в ТРЦ закрыли детские центры и фуд-корты. На все массовые мероприятия действует ограничение по количеству зрителей – наполненность должна составлять не больше 50%. Аналогичные правила ввели и в Нижегородской области. 

Коронавирусные ограничения в Мурманской области

Ограничения вступают в силу с 18 июня. Запреты такие же, как и в других областях: нельзя работать барам и ночным клубам, население переводят на удалённую работу. Из новшеств: работодатели должны установить гибкий режим начала рабочего дня, то есть сотрудникам можно приходить на работу как удобно – в период с 9 до 11 утра.

Что нельзя делать в Республике Марий Эл?

В регионе объявлен режим повышенной готовности до 5 июля. Детям запрещено посещать торговые центры без родителей. Перевести на удалённую работу обязали не менее 30% сотрудников (при этом вакцинированные от ковида могут работать как обычно).

Напомним, что в Алтайском крае врачи скорой помощи уже отмечают рост вызовов, связанных с ковидом. За последние сутки, по данным оперштаба, в регионе выявлено 73 новых случая заражения. Заболевшие распределились так: Барнаул – 37, Камень-на-Оби – 10, Бийск – 7, Славгород – 6, Яровое – 3, Бийский, Егорьевский районы – по 2 заболевших, Заринск, Рубцовск, Благовещенский, Кулундинский, Михайловский, Тальменский районы – по одному заболевшему. В тяжёлом состоянии находятся 229 пациентов, из них 104 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 224 койки.

Медики прогнозируют сложную третью волну, "с большим количеством смертей и тяжелобольных пациентов", поэтому настойчиво рекомендуют вакцинироваться, чтобы укрепить иммунитет.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

17.06.2021 07:25
- гость -

Ну вообще-то волна пошла ещё до гребли, но что бы не пугать иностранцев и уж тем более не отменять международное мероприятие, статистику придержали...
И ещё, самый главный пункт во всей статье, это "Ввели обязательную вакцинацию 60% работников сферы услуг"!!! Остальную мишуру могли бы и не писать...

17.06.2021 07:28
- гость -

У нас теперь два варианта: или добровольно вакцинироваться, или принудительно...
При всем богатстве выбора другой альтернативы нет.

17.06.2021 07:46
- гость -

Пандемия есть, значит она кому то выгодна!

17.06.2021 08:20
- гость -

Где мобильные пункты вакцинации? Ни один телефон не отвечает, а горячая линия Ковид - говорящие куклы, информации ноль.

17.06.2021 08:22
Гость

Так привитые и делают статистику по заболеваемости по всей стране! Смысл вакцинации вообще не понятен. Привитые должны были разгрузить врачей, а получилось наоборот.

17.06.2021 08:34
- гость -

17.06.2021 08:22
Гость
Так привитые и делают статистику по заболеваемости по всей стране! Смысл вакцинации вообще не понятен. Привитые должны были разгрузить врачей, а получилось наоборот.

Где этот бред находите и постите, полностью привитые на госпитализацию не попадают. Если вы вчера сделали прививку, а сегодня заболели, то причём здесь прививка?

17.06.2021 08:35
- гость -

врачи скорой помощи уже отмечают рост вызовов, связанных с ковидом.
---
Прямо на месте, без тестов и анализов определяют наличие болезни?


Хотя... Количество машин СМП и реанимаций по городу значительно возросло намного раньше

17.06.2021 08:39
- гость -

17.06.2021 08:35
- гость -
Хотя... Количество машин СМП и реанимаций по городу значительно возросло намного раньше

Настораживает, что растёт количество тяжёлых случаев.

17.06.2021 08:50
Гость

8.34.
Мне этот " бред" находить и постить не надо. Я с этим " бредом" работаю посменно.

17.06.2021 09:09
Такие дела

17.06.2021 08:39
- гость -
Настораживает оболванивание населения, и покорность оного к проглатыванию.

17.06.2021 09:18
- гость -

Гостю 8.35.
Дык если скорую вызывают привитые от ковида, зачем уже тесты и анализы? Уже с диагнозом и увозят

17.06.2021 09:23
- гость -

17.06.2021 08:50
Гость

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что начиная с декабря 2020 года в его больницу с повторным коронавирусом поступили 23 тысячи пациентов. Он отметил, что 0,6%, или 136 заболевших ранее получили один или оба компонента вакцины от коронавируса.

Его словам я доверяю больше.

17.06.2021 09:44
- гость -

4 часа назад, источник: Газета.Ру
Нужны две дозы: Проценко рассказал о заболевших COVID-19 после вакцинации Он также заявил, что переболевшим коронавирусом стоит вакцинироваться примерно через 7&#8722;8 месяцев после перенесенной болезни.
«Уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета, который мы сейчас можем на потоке померить, через 8&#8722;9 месяцев снижается», — подчеркнул Проценко.

При этом, согласно статистике, у 8&#8722;10% людей антитела не вырабатываются даже после прививки, тогда как в остальных 90% организм показывает желанный иммунный ответ. Проценко назвал это «хорошей цифрой».По мнению главврача, в ближайшие полгода специалисты проанализируют состояние первых добровольцев вакцинирования, чтобы понять, как долго удерживается иммунный ответ на препарат, передает РИА «Новости».

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