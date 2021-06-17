В Минприроды Алтайского края прокомментировали ситуацию с новым полигоном для ТКО

Решение о строительстве в Первомайском районе Алтайского края экотехнопарка с полным циклом обработки ТКО будут принимать после общественных обсуждений и получения разрешительных документов от надзорных органов. Так ситуацию прокомментировали в пресс-службе Минприроды региона.

Как сообщает пресс-служба правительства, по данным Росприроднадзора, остаточная мощность полигона в Барнауле – примерно два года. В регионе выбрали комплексный подход для решения проблемы. Инвестор готов построить комплекс полного цикла обработки ТКО.

Экотехнопарк – не традиционный полигон. Это мусорный кластер, в котором будет выполняться весь цикл: сортировка и переработка отходов, выделение компонентов для вторичного производства.

По информации инвестора – АО "Механизатор" – земельный участок в Первомайском районе соответствует требованиям санитарного и природоохранного законодательства. Но для ввода в эксплуатацию крупных объектов обращения с отходами необходим ряд мероприятий и набор разрешительной документации. Нужна проверка соответствия объекта санитарным и экологическим требованиям, прохождение экологической экспертизы. Обязательны и общественные обсуждения.

По этой причине прорабатывается лишь вопрос о возможности строительства. В проекте Терсхемы обращения с отходами есть информация о создании в перспективе экотехнопарка в Первомайском районе. Данные включены и в проект Федеральной схемы. Однако в этих проектах планируемые объекты размещения отходов определены с ориентировочным указанием места, а точное расположение определяется в документах территориального планирования.

На всех стадиях проекта будет вестись всесторонний контроль профильными организациями, причём как на федеральном уровне, так и на уровне региона.

Напомним, в Первомайском районе Алтайского края разрастается скандал вокруг возможного строительства полигона ТКО: жители села Берёзовка жалуются, что мусор с "современного" объекта будет разлетаться по округе и нанесёт угрозу окружающей среде.