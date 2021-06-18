Алтайский депутат "ЕР" призвал правительство разобраться с ценами на металл и древесину

Колебания цен на металлы и пиломатериалы поможет остановить только вмешательство правительства РФ, заявил депутат АКЗС Александр Траутвейн на заседании фракции "Единой России". Цены на эти товары за последний год выросли больше чем в два раза. Если не заняться вопросом, рост цен скажется на всех сферах жизни, уверен депутат.

Траутвейн вспомнил, что весной правительство РФ временно запретило сельхозпроизводителям экспортировать гречку за границу. Ограничения будут действовать всё лето. Властям пришлось пойти на такой шаг, чтобы сохранить достаточное количество продукта внутри страны и избежать дефицита. Точно такие же меры нужны и для других товаров, цены на которые взлетели в последнее время, убежден депутат. В частности он отметил ситуацию с древесиной, металлами и сельскохозяйственными удобрениями.

"Сейчас идёт огромный рост цен на металлы, пиломатериалы, удобрения. Цены на эти товары выросли в два, а то и в три раза. Уверен, что по этим позициям также нужно вводить ограничения. Ведь от таких колебаний страдает прежде всего региональная экономика, стопорится исполнение государственных контрактов, увеличивается стоимость строительства жилья. У федерального правительства есть экономические рычаги, чтобы решить этот вопрос", – отметил Траутвейн.

Однопартийцы поддержали идею депутата. Теперь фракция "Единой России" готовит обращение к президенту страны Владимиру Путину, где конкретно пропишет свои предложения по урегулированию цен. Документ направят главе государства в ближайшее время.

Напомним, amic.ru недавно разбирался в том, почему цены на пиломатериалы за год взлетели в два раза. Из-за роста цен переработчики вынуждены сокращать производство: найти сырьё стало намного сложнее. А экономисты уверены, что решить вопрос оперативно способно только государство.