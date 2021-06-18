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Алтайский депутат "ЕР" призвал правительство разобраться с ценами на металл и древесину

, ИА "Амител"
Нужны жёсткие ограничения, уверен Александр Траутвейн
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Колебания цен на металлы и пиломатериалы поможет остановить только вмешательство правительства РФ, заявил депутат АКЗС Александр Траутвейн на заседании фракции "Единой России". Цены на эти товары за последний год выросли больше чем в два раза. Если не заняться вопросом, рост цен скажется на всех сферах жизни, уверен депутат.

Траутвейн вспомнил, что весной правительство РФ временно запретило сельхозпроизводителям экспортировать гречку за границу. Ограничения будут действовать всё лето. Властям пришлось пойти на такой шаг, чтобы сохранить достаточное количество продукта внутри страны и избежать дефицита. Точно такие же меры нужны и для других товаров, цены на которые взлетели в последнее время, убежден депутат. В частности он отметил ситуацию с древесиной, металлами и сельскохозяйственными удобрениями.

"Сейчас идёт огромный рост цен на металлы, пиломатериалы, удобрения. Цены на эти товары выросли в два, а то и в три раза. Уверен, что по этим позициям также нужно вводить ограничения. Ведь от таких колебаний страдает прежде всего региональная экономика, стопорится исполнение государственных контрактов, увеличивается стоимость строительства жилья. У федерального правительства есть экономические рычаги, чтобы решить этот вопрос", – отметил Траутвейн.

Однопартийцы поддержали идею депутата. Теперь фракция "Единой России" готовит обращение к президенту страны Владимиру Путину, где конкретно пропишет свои предложения по урегулированию цен. Документ направят главе государства в ближайшее время.

Напомним, amic.ru недавно разбирался в том, почему цены на пиломатериалы за год взлетели в два раза. Из-за роста цен переработчики вынуждены сокращать производство: найти сырьё стало намного сложнее. А экономисты уверены, что решить вопрос оперативно способно только государство.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.06.2021 12:51
гость

Аренду поднять арендаторам в 3-4 раза за чем дело то встало??? Повысил ценник - подняли аренду - почему только государство в убытке то, счас не СОВОК , коммерческие отношения - ВПЕРЕД!

18.06.2021 12:58
- гость -

А этому кнопкодаву какое дело? Он что, с металлом работает, или с древесиной? Его дело - расценки за кнопкодавство. А с ними, насколько можно судить - всё оккей.

18.06.2021 13:06
гость

Как то фиговенько бюджет наполняют у нас - цены взвинтили в два три раза - налоги поступающие от реализации пиломатериалов и металлистов не выросли ??? По законам математики тоже вырасти должны не на 5%

18.06.2021 13:11
- гость -

Траутвейн занимается сельским хозяйство и животноводством, достойный мужик вещи говорит и инициатива правильная! А у вас давящих диван во всем виноват кто то и все только на кнопки давят.

18.06.2021 13:24
- гость -

То что он просит это хорошо просчитанное государственное регулирование цен на сырье,
на ограничение цепочек перекупов, на наценки ритейлеров и прочая, главное на пользу экономике.

18.06.2021 13:39
- гость -

долго зрела мысль, вынашивали 9 месяцев

18.06.2021 14:58
ЭЛЕКТОРАТ

посмотрим, что происходит в мире с ценами на древесину

"Цены на пиломатериалы в США за год выросли в 4,3 раза. Это произошло на фоне бума строительства деревянных домов. По той же причине цены на пиломатериалы бьют рекорды в Китае и Европе. Об этом сообщает РБК.
По прогнозу Lesprom Network, это только начало суперцикла роста стоимости древесины во всём мире и высокие цены сохранятся как минимум до конца 2022 года."

Хочется тогда спросить, чего же добивается алтайский депутат "ЕР", чтобы Путин повлиял на эту тенденцию?

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