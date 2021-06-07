Через три недели – катастрофа. Почему на Алтае дорожают пиломатериалы и как это остановить

Через несколько недель Алтайский край может столкнуться с острым дефицитом пиломатериалов и колоссальным ростом цен на них. Производители и поставщики хватаются за голову: их запасов хватит лишь до середины лета, и где закупать новые партии сырья для переработки, они не знают. Компании обвиняют в дефиците древесины заготовителей – хозяйства, которые отказываются продавать сырьё местным фирмам, сами перерабатывают лес и отправляют пиломатериалы на экспорт. Заготовщики не отрицают, что им выгоднее и удобнее работать с Китаем и Казахстаном, но виновными в ситуации себя не считают. Amic.ru поговорил с производителями, переработчиками, экономистами и узнал, чем грозит рынку дефицит пиломатериалов и когда ситуация может измениться.

"Золотой" лес

Бийский предприниматель Андрей Слепых почти 10 лет занимается переработкой леса и продажей пиломатериалов – бруса, доски, тёса. Бизнесмен довольно легко пережил пандемийный 2020 год – спрос на материалы сохранялся высоким, поэтому работой он был обеспечен. Проблемы свалились в 2021-м. Несмотря на огромную востребованность пиломатериалов на рынке, компания сокращает производство: она не может найти сырьё для переработки.

"Я уже отказался от некоторых арендных площадей, мы без леса с января просидели, сократили производство до минимума. Ездишь с деньгами, а везде отвечают: "Мы не продаём, сами всё перерабатываем". Отказываются продавать кругляк. Мы раньше закупали в Боровлянском лесхозе, теперь они не продают. Крупные арендаторы, которые занимаются заготовкой, и создали дефицит", – говорит предприниматель.

По его словам, необработанная древесина, которую компании всё-таки удаётся купить, стоит 8-8,5 тыс. рублей. В прошлом году цена кругляка была на уровне 4-5 тыс. рублей. Из-за дорожающего сырья растёт и стоимость готовой продукции.

"Мы покупаем древесину, которая стала дороже в два раза, из-за этого на выходе и пиломатериал стал дороже. На готовую продукцию цена выросла минимум на 30%", – отмечает бизнесмен.

"Всё грузят в вагоны"

Сокращать производство намерен и барнаульский бизнесмен Роман (по просьбе собеседника имя изменено, amic.ru не указывает и название компании). Предприниматель говорит, что готов закупать кругляк на 20% дороже рынка, но никто не продаёт. Запасов, которые есть на складе, ему хватить недели на три. Сейчас в панике ищет новых поставщиков. И пока безуспешно.

"Я звоню заготовителям, говорю: "Готов купить тысячу "кубов" леса на 20% дороже, сегодня же перечислю деньги на счёт или привезу наличными". Но продавать никто не хочет. Они задрали цены на 40% и заключили договоры с китайцами и казахстанцами. Лес ни перекупщикам, ни производителям, ни потребителям не дают, всё грузят в вагоны. У меня были ещё старые договорённости, оплаты по делу случая, ещё недели три и всё. Разговаривал с новосибирскими компаниями, там цена 7,5 тыс. за куб.м, плюс доставка. Значит, 17-18 тыс. рублей за кубический метр будет продажная цена пиломатериала", – говорит Роман.

Его компания специализируется не только на производстве и продаже древесины, но и на строительстве домов из бруса. На сколько вырастет стоимость объектов, предприниматель даже боится представить. Тем более что древесина, по его оценкам, в ближайшее время ещё подорожает.

"У нас уже нет таких объёмов строительства, как были до этого. Мы занимались ещё и переработкой непрофилированного бруса, есть пилорама. Но я сократил её на 80%. Если пиломатериал в прошлом году стоил 9,5 тыс. рублей за куб.м, то в этом – 19-19,5 тыс. рублей. И это далеко не предел. Производители негласно говорят, что за границей готовы брать пиломатериал за 300 долларов за куб.м. На сегодняшний день (по данным на 2 июня, курс доллара составляет 73,5 рубля, – прим. ред.) это 22 тыс. рублей. Значит, цена на алтайском рынке может перевалить за 20 тыс. рублей", – предполагает Роман.

Не продаём – не рентабельно

Заготовкой древесины в Алтайском крае (да и по всей стране) могут заниматься только компании, которые заключили с государством договор аренды лесных участков. По данным краевого Минприроды, в нашем регионе их 43.

Цена на кругляк сейчас также растёт из-за дорожающих горюче-смазочных материалов, запчастей для техники и погодных условий, сообщили amic.ru в одном из лесозаготовительных хозяйств. В алтайской тайге (например, в Бийской зоне) лес заготавливают чаще всего зимой: летом добраться до делян (места, где ведётся рубка, – прим. ред.) практически невозможно из-за болот и рек. Но снежные зимы привели к дополнительным затратам.

"Есть такое понятие – волок: дерево валят, собирают в связку из трёх-четырёх штук и тянут к перерабатывающей площадке, где разделывают и грузят на автомобили. Из-за большого снега трактор "бьёт" дорогу не только до площадки, где КамАЗы ходят и забирают лес, но ещё и до волока, по которым таскают лес. Это дополнительные затраты", – говорят в лесничестве.

Алтайские предприятия-заготовители не отрицают, что почти не продают кругляк: говорят, что самим перерабатывать лес им выгоднее, чем продавать.

"Кругляком мы не торгуем, ушли от продажи – нерентабельно. Мы всё перерабатываем, работаем в рамках госзадания. Нам доводят план. У нас цель – не заготовка дерева, а рубка, переработка и продажа ради ведения лесного хозяйства. Наша главная задача – охрана и воспроизводство лесов. 99% мы проводим рубки, чтобы заработать средства, так как государство нас почти не финансирует", – отмечает руководитель Боровлянского лесхоза (Троицкий район) Владимир Заблоцкий.

Amic.ru дозвонился и на некоторые другие крупные заготовительные предприятия края, и везде ответ был один: "Кругляк не продаём".

Цена – не главное

Необработанный лес компании не продают и из-за политических мотивов. Осенью 2020 года президент России Владимир Путин объявил о реформе отрасли. В сентябре на совещании по развитию лесного комплекса страны он призвал сделать ставку на глубокую переработку древесины. Это значит, что компаниям, которым разрешено заготавливать древесину, рекомендуют максимально уходить от продажи кругляка (в том числе и на экспорт). Поставлять за границу можно только пиломатериалы – брус, доску.

Часть сырья, которое перерабатывают предприятия, всё-таки "оседает" на местном рынке, говорит Владимир Заблоцкий. Другую часть направляют в Казахстан, с которым заключены долгосрочные контракты.

По информации Сибирского таможенного управления, в апреле 2021 года объём экспортируемых лесоматериалов составил 1,4 млн кубометров (13 тыс. деклараций на товары), что на 12% ниже, чем в апреле 2020 года (1,6 млн кубометров). В январе-марте этого года объём экспорта леса и лесоматериалов в регионе деятельности СТУ составил 3,7 млн кубометров. При этом доля обработанных лесоматериалов в экспорте древесины в первом квартале 2021 года составила 75%. А с 1 января 2022 года вывозить необработанную древесину из России будет запрещено законом.

"Пиломатериал у нас берут местные предприниматели, это Михайловская, Ключевская зоны. Они много берут. Мы также поставляем в Казахстан, у нас единое таможенное пространство", – говорит Заблоцкий.

Работают алтайские компании не только с Казахстаном, но и с Китаем. Так же поступают и предприятия соседних регионов. Поэтому у алтайских предпринимателей всё меньше шансов найти стабильных партнёров-поставщиков. А вот объёмы продаж за рубеж продолжают расти.

"Мы возим в том числе и на экспорт. На какую лесоторговую базу не заглянешь в Бийске или Горно-Алтайске – разгружать некуда, площадки забиты. На экспорт хорошо работать. Между иностранной компанией и нами, переработчиками, есть "прокладка" – фирма, которая занимается работой с железной дорогой, с китайцами. С ними никогда нет проблем – оплата чётко, никаких задержек и недоплат. На эту площадку поставляют многие", – сообщили amic.ru в Турочакском лесничестве (Республика Алтай), которое также занимается рубкой и переработкой древесины.

По словам сотрудника предприятия, главная причина, почему алтайские компании предпочитают сотрудничать с иностранцами, даже не в цене, а в стабильных отношениях.

"Иностранцы" цену держат ниже, чем на рынке сбыта пиломатериала города Бийска. Но удобно то, что можно отгружать стабильно и в любых объёмах. Деньги нам проплачивает китайская фирма. Они нам цену не поднимают. На рынке цена дороже. В регионе можно где-то продать дороже, но там не стабильно", – отмечает сотрудник.

Чего ждать?

Дефицит древесины на рынке алтайские эксперты предсказывали ещё в прошлом году. По словам кандидата экономических наук Артёма Поломошнова, после кризиса (как, например, в 2020 году) восстановление экономики любой страны начинается со спроса на сырьевые товары – металл, дерево, нефть.

"В пандемию потребление сырьевых ресурсов снизилось, их производство сократилось. Сейчас же больше всего растёт экономика Китая, эта страна предъявляет тот спрос, к которому рынок ещё не готов: не все производители "разогнались". В результате спрос превышает предложение, потребление древесины растёт, но лесные компании ещё не вышли на тот объём, который предъявляет мировой рынок", – объясняет эксперт.

Переломить ситуацию на рынке древесины Алтайского края (то есть ликвидировать дефицит и стабилизировать цены) сейчас может только государство, считает экономист. Одна из самых эффективных мер – пошлины на экспорт. Их введут уже с 1 июля 2021 года.

Так, по решению правительства для хвойных пород (сосна, ель, пихта, то, что и вывозят из Алтайского края) впервые будет установлена вывозная ставка 10%, но не менее 13 евро за кубометр (по данным курса евро на 3 июня, это почти 1,2 тыс. рублей).

В правительстве уверены, что такие меры позволят ограничить вывоз необработанной древесины и пиломатериалов и сдержать рост цен. Пока санкции будут действовать до 31 декабря 2021 года.

По словам Артёма Поломошнова, правительство страны опасается вводить более жёсткие меры (например, полный запрет экспорта или более высокие пошлины) из-за того, что деревоперерабатывающие компании платят налоги, формирующие бюджет страны. Получается замкнутый круг. Однако надежда на то, что цены перестанут расти, всё же есть, уверен экономист.

"Я думаю, скоро все предприятия "разгонятся". Сейчас многие мировые компании, увидев повышенный спрос на древесину, бросили силы на восстановление производства. Думаю, ситуация выправится, и пиломатериалы скоро перестанут дорожать. Правда, к ценам, какие были до пандемии, мы уже никогда не вернёмся", – считает Артём Поломошнов.

Факт

По информации регионального Минприроды, в конце 2020 года в Алтайском крае в аренду компаниям передано 66 лесных участков площадью 1,8 млн га. Общий объём древесины, который можно заготовить на этой площади, составляет 2,6 млн кубических метров.