Барнаульский Чистомэн обратился к жителям города

Барнаульский Чистомэн в сообществе Barnaul22 опубликовал обращение к жителям города. Он убирается на улицах краевой столицы с конца мая, но мусора меньше не становится.
"Сегодня я решил прокатиться по Барнаулу. Так сказать, исследовать, поискать очень грязные места. И, честно говоря, я просто в шоке: я, конечно, знал, что город у нас, не сказать, что чистый. Но чтоб настолько. Пачки от сигарет, окурки, бутылки стеклянные и пластмассовые, пакеты и много-много чего ещё. И несколько раз лично видел, как какой-то прохожий просто брал и выбрасывал мусор на землю, хотя урна стоит в 10 метрах", – написал Чистомэн.
Он призвал горожан не лениться, доходить до мусорных баков и относиться к окружающей природе ответственно.
Ранее жители Барнаула вышли на субботник и убрали территорию между фитнес-клубом "Магис Спорт" и ТРЦ "Европа". Всего активисты собрали более 70 мешков мусора.
Комментарии
В Барнауле что в Африке: жара, мухи-мошки, мусор, мусор, мусор...
Надо начинать с малого - штрафовать за выброшенные на тротуар, газон проездные билетики - 500 руб., повторно - 1 000 руб., еще раз - трудотерапия 3 дня дворником без оплаты.
За парковку на газоне - 3 000 руб, повторно - 10 000 руб., еще раз - трудотерапия в виде восстановления газона за свой счет.
А вообще должна быть пропаганда культуры жизни и отношению к окружающему миру.