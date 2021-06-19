Барнаульский Чистомэн обратился к жителям города

Барнаульский Чистомэн в сообществе Barnaul22 опубликовал обращение к жителям города. Он убирается на улицах краевой столицы с конца мая, но мусора меньше не становится.

"Сегодня я решил прокатиться по Барнаулу. Так сказать, исследовать, поискать очень грязные места. И, честно говоря, я просто в шоке: я, конечно, знал, что город у нас, не сказать, что чистый. Но чтоб настолько. Пачки от сигарет, окурки, бутылки стеклянные и пластмассовые, пакеты и много-много чего ещё. И несколько раз лично видел, как какой-то прохожий просто брал и выбрасывал мусор на землю, хотя урна стоит в 10 метрах", – написал Чистомэн.

Он призвал горожан не лениться, доходить до мусорных баков и относиться к окружающей природе ответственно.

Ранее жители Барнаула вышли на субботник и убрали территорию между фитнес-клубом "Магис Спорт" и ТРЦ "Европа". Всего активисты собрали более 70 мешков мусора.