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Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем медицинского работника

, ИА "Амител"
Мэр поблагодарил работников сферы здравоохранения за спасенные жизни
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовали на сайте городской администрации.

"Ваша работа сложна и ответственна, требует полной отдачи сил, опыта и душевной щедрости. В круглосуточном режиме вы принимаете пациентов, внедряете современные технологии и практики лечения, проводите сложнейшие операции, – подчеркнул Франк. – В период борьбы с коронавирусом вы проявляете настоящий героизм, максимум чуткости и внимания к пациентам, самоотверженно выполняете свой профессиональный долг".

Глава краевой столицы напомнил, что за год бригады скорой медицинской помощи Барнаула совершили почти 800 тысяч выездов, за каждым из которых стоит человеческая жизнь.

Он выразил признательность медикам за верность избранному делу, профессионализм, мужество и милосердие.

Франк пожелал всем сотрудникам сферы здравоохранения и их близким благополучия, счастья, крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности.

Ранее работников и ветеранов сферы здравоохранения с профессиональным праздником поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он особо отметил, что из-за пандемии на врачей легла огромная нагрузка.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.06.2021 10:46
- гость -

Про Троицу немец знает?

20.06.2021 11:23
- гость -

Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем медицинского работника

Наркологам - особое поздравление.

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