Инфекционист предупредил о росте заболеваемости ковидом в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится ещё как минимум две недели, спрогнозировал врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Его слова приводит ТАСС.
Эксперт аргументировал это тем, что экстренные меры по обязательной вакцинации работников ряда сфер, которые приняли в нескольких регионах страны, дадут эффект значительно позднее.
"Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца, – констатировал Тимаков. – Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся, а к повторной волне – осенней, которая будет в любом случае, наверняка вирус будет дальше видоизменяться – мы будем готовы к концу сентября при условии, что будут соблюдаться все необходимые меры".
Он подчеркнул, что для выработки иммунитета требуется время. В случае с коронавирусом этот период составляет полтора месяца с момента первой прививки, уточнил врач.
Ранее Тимаков предупредил о рисках новых волн пандемии. Он отметил, что если люди не будут соблюдать меры защиты, то "мы будем с вами постоянно переживать и четвёртую, пятую, шестую и так далее волны коронавирусной инфекции", поскольку уже через год после перенесённой инфекции иммунитет снижается.
Комментарии
к выборам все стабилизируется, а потом опаять расти будет - вот вся логика
К выборам будет минимум. Вспомните прошлое лето. Был активный рост, потом Томенко взмахнул волшебной палочкой и статистика показала уменьшение как раз к обнулению
Полтора месяца.. вот как раз резкий рост и пошел с момента начала вакцинации. Где статистика по привитым заболевшим?
Да какая разница. Мы уже все мертвы.
На ленте.ру большой обзор по ковиду, что то опасливо стало после прочтения.)
врача-инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова видать плохо обучали либо определена стоимость его совести...
Надо полагать выпускники опять без праздника, а учеников ждет любимый дистант