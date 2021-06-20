Инфекционист предупредил о росте заболеваемости ковидом в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится ещё как минимум две недели, спрогнозировал врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Его слова приводит ТАСС.

Эксперт аргументировал это тем, что экстренные меры по обязательной вакцинации работников ряда сфер, которые приняли в нескольких регионах страны, дадут эффект значительно позднее.

"Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца, – констатировал Тимаков. – Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся, а к повторной волне – осенней, которая будет в любом случае, наверняка вирус будет дальше видоизменяться – мы будем готовы к концу сентября при условии, что будут соблюдаться все необходимые меры".

Он подчеркнул, что для выработки иммунитета требуется время. В случае с коронавирусом этот период составляет полтора месяца с момента первой прививки, уточнил врач.

Ранее Тимаков предупредил о рисках новых волн пандемии. Он отметил, что если люди не будут соблюдать меры защиты, то "мы будем с вами постоянно переживать и четвёртую, пятую, шестую и так далее волны коронавирусной инфекции", поскольку уже через год после перенесённой инфекции иммунитет снижается.