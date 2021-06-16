Инфекционист предупредил о рисках новых волн пандемии

Врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил риски возникновения новых волн COVID-19 и пришёл к неутешительным выводам. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Тимаков отметил, что если люди не будут соблюдать меры защиты, то "мы будем с вами постоянно переживать и четвёртую, пятую, шестую и так далее волны коронавирусной инфекции", поскольку уже через год после перенесённой инфекции иммунитет снижается.

"А если вирус мутирует и видоизменяется, то он может заразить этих же людей повторно", – заключил специалист.

Сейчас в России наблюдается существенный прирост новых случаев COVID-19. Только за минувшие сутки в стране выявили 14 185 новых больных, а общее число заражений достигло 5 236 593.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации коронавирусные ограничения усилили в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Бурятии, Хабаровском крае и Мурманской области.