"Это кощунство". Барнаульские активисты вышли на пикет против застройки Речного вокзала

Пикет против строительства ЖК на Речном вокзале / Фото: amic.ru

Барнаульские активисты намерены добиваться сохранения Речного вокзала. По их мнению, этот объект – один из символов краевой столицы, а строительство на его месте высотного ЖК недопустимо. Об этом общественники заявили во время пикета, прошедшего 20 июня.

По мнению члена организации "Ленинский комсомол" (которая организовала общественную акцию) Александра Волобуева, строительство высотных домов в городе ведётся неграмотно и зачастую нарушает градостроительную концепцию микрорайона. Высотка на Речном – не исключение.

"То, что в нашем городе вместо сложившихся архитектурных ансамблей "втыкаются" инородные жилые здания, увеличивают нагрузку на инженерную, социальную инфраструктуру, это кощунство. Мы выступаем против решений*, которые запланировала строительная компания "Селф". Мы – за сохранение речного вокзала, за развитие нашего города", – подчёркивает общественник.

Несмотря на то, что здание речного вокзала, построенное в 1985 году, не относится к памятникам архитектуры, в теории оно имеет все шансы стать охраняемым объектом. Если, конечно, не будет снесено, отмечает член Союза архитекторов России Андрей Атаджанов.

"Многие люди не считают советский модернизм ценным стилем, но на самом деле это всё равно памятник эпохи, и в любом случае мы его хотим сохранить. Он не признан памятником, но у него есть предпосылки к этому в будущем. Если мы его сейчас снесём, то ещё один памятник не "состоится". Для многих барнаульцев это здание связано с молодостью, детством, оно фигурирует на многих открытках, фотографиях, прочно ассоциируется с Барнаулом. Может быть после Шпиля (памятник архитектуры "Дом под шпилем" на пр. Ленина, 82, – прим. ред.) и буквы "Барнаул" в Нагорном парке – третий символ города", – считает Андрей Атаджанов.

По мнению собравшихся, если предотвратить снос здания речпорта не получится, то на его месте они хотели бы видеть комплекс общественных, спортивных или административных зданий. Но никак не высотный ЖК.

"Единственный компромисс, на который мы готовы пойти, – увидеть на месте Речного здание лучше, чем есть сейчас. То, что предлагает* "Селф", гораздо хуже, ни в какие ворота. Этот объект перекроет все виды, прекратит использование Речного как общественной территории", – отмечает Атаджанов.

Активисты намерены добиться создания общественного совета, который будет решать вопрос застройки Речного вокзала, а также планируют обратиться за помощью к юристам. По мнению некоторых общественников, строительство ЖК на этой территории нарушает градостроительные нормы, а значит, у барнаульцев есть шанс отстоять снос "третьего символа".

*Что планируют построить на Речном?

Компания "Селф" (принадлежит бизнесмену Нодару Шонии) приобрела земельный участок со зданием речного вокзала в конце 2020 года. Девелопер не раскрывал подробности проекта, но было известно, что на берегу Оби планируют построить высотный комплекс.

Лишь 19 июня "Селф" представил проект Общественной палате Барнаула. По задумке на месте здания речного вокзала построят два высотных многоэтажных дома, многоуровневый гараж, общественную парковку, фитнес-центр, 25-метровый бассейн, частный детский сад.

В проект входит и благоустройство набережной реки Оби. При этом на территории предусмотрено строительство помещения барнаульского речного порта и размещение причала. Доступ к нему обещают сохранить для всех желающих.

Общественная палата Барнаула одобрила проект, а значит, уже скоро компания приступит к его реализации.