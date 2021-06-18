Две высотки и бассейн. В мэрии Барнаула обсудили судьбу речного вокзала

Члены Совета Общественной палаты Барнаула обсудили концепцию освоения земельного участка на Речном вокзале. Новый владелец территории, строительная компания "Селф", рассказала о новой концепции – на месте собираются возвести два многоэтажных жилых дома и большой бассейн.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в заседании приняли участие руководители компании "Селф", архитекторы, представители администрации города. Провел его зампред Общественной палаты Барнаула Петр Фризен.

"Горожанами высказываются различные мнения. Со стороны Общественной палаты города этот вопрос неоднократно выносился на обсуждение, было даже организовано выездное совещание на площадке Речного вокзала.Этот участок безусловно представляет интерес, место историческое, здесь любят отдыхать горожане. В настоящее время у этой площадки появился собственник, который предлагает изменить его в лучшую сторону, сделать более удобным, комфортным и многофункциональным. В перспективе мы получим благоустроенную площадку, которая украсит наш город", – сказал чиновник.

Как уверен глава "Селф" Нодар Шония, компания создаст в краевой столице уникальную "точку притяжения", которая станет еще одним символом Барнаула.

В концепции предусмотрены два многоэтажных дома, многоуровневый гараж, общественная парковка, фитнес-центр, 25-метровый бассейн, частный детский сад. Кроме того, в проект входит благоустройство набережной реки Обь. При этом на территории предусмотрено строительство помещения Барнаульского речного порта и размещение причала. Доступ к нему обещают сохранить для всех желающих.

Члены совета Общественной палаты города Андрей Лавренец, Юрий Гатилов, Анатолий Муравлев, Борис Черниченко и Михаил Губин высказались в поддержку концепции. При этом они внесли и свои предложения.

Например Гатилов, гендиректор ООО "Жилищная инициатива", призвал развивать эту часть города и в качестве положительного примера привел реконструкцию Старого базара и благоустройство улицы Мало-Тобольской. Черниченко же призвал проработать в проекте не только детский сад, но и школу.

Напомним, что "Селф" приобрел участок с Речным вокзалом в январе 2021 года. До этого он не раз менял собственников, однако многие из них собирались поступить схожим образом – снести здание и построить на его месте жилой комплекс или развлекательный центр.

Ситуация неоднократно привлекала внимание горожан. Любой жилой комплекс на территории Речного вокзала изуродует облик Барнаула, уверены архитекторы, общественники и политики. По их мнению, эта территория вообще не подходит для возведения высотки: слишком шумно, ветрено и многолюдно. Эксперты считают, что вопреки коммерческим интересам нового собственника (Нодара Шонии, владельца компании "Селф") Речной вокзал нужно оставить общественным местом.

По поводу судьбы участка уже проходили общественные слушания. В частности, 22 мая собрание проводилось при участии общественников, некоторые из которых высказались против высотной застройки. Новый объект, по их мнению, лишит город воздуха и вида.

Однако изыскательные работы уже идут. В начале июня на участке заметили технику, которая, как оказалось позже, проводила инженерно изыскательные работы.