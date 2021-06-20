Моргенштерн опроверг слухи о свадьбе с Диларой

Известный под псевдонимом Моргенштерн российский рэпер Алишер Валеев опроверг сообщения СМИ о том, что он в ближайшее время намерен жениться на своей возлюбленной Диларе, с которой начал встречаться еще до того, как стал знаменитым.

"Не делал я предложение", — написал музыкант в сториз на своей странице в Instagram.

Вместе с тем, журналисты неоднократно обращали внимание на тот факт, что несмотря на это Моргенштерн на протяжении почти года называет Дилару не иначе как своей женой.

Так что, вполне возможно, что предложение руки и сердца рэпера девушка получит немного позже, когда Алишер решит, что "тот самый" момент уже настал.

Ранее Дилара продемонстрировала, что умеет эпатировать окружающих как минимум сравнимо со своим возлюбленным. Красавица предстала в откровенном образе героини вселенной DC Comics – девушки Джокера Харли Квинн.