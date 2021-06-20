Выпускные в Алтайском крае пройдут при антиковидных ограничениях

В связи с риском распространения коронавируса торжественные мероприятия в Алтайском крае по случаю окончания школы проведут отдельно для каждого класса. Мера не применяется только в том случае, если торжество проводят на открытом воздухе. Об этом рассказали в Instagram-аккаунте регионального Министерства образования и науки.

"Торжественное вручение аттестатов пройдёт в каждой школе. Если мероприятие запланировано в помещении, то будет проводиться для каждого класса отдельно, включая родителей, – уточнили в ведомстве. – Если мероприятие запланировано на открытом воздухе, то возможен сбор нескольких классов, включая родителей".

В Минобрнауки Алтайского края также отметили, что выпускные вечера по желанию родителей разрешено проводить в культурно-развлекательных учреждениях. Обязательное условие – соблюдение санитарных требований, предписанных Роспотребнадзором.

Ранее эксперты портала SuperJob посчитали, во сколько россиянам обходятся школьные выпускные балы детей. Оказалось, что наряд одиннадцатиклассника более чем в 1,5 раза дороже наряда девятиклассника, а расходы на праздник в 11-х классах выше почти в два раза.