Представитель певицы МакSим подтвердил, что она в коме

Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, находится в искусственной коме. Об этом рассказал РБК представитель популярной исполнительницы.

По его словам, состояние артистки медики оценивают как стабильное.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением легких и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вместе с тем тест на коронавирус якобы был отрицательным.

Напомним, 23 апреля 2019 года стало известно о том, что МакSим попала в ДТП, когда ехала в аэропорт. Она собиралась лететь в Москву на съемки клипа на песню "Абонент недоступен".

У певицы диагностировали гематомы и ссадины по всему телу, а также повреждение челюсти. Певица объявила, что из-за травм уходит со сцены.