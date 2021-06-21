184 человека заболели ковидом после вакцинации в Алтайском крае

184 человека в Алтайском крае заболели коронавирусом после вакцинации от ковида, рассказала представитель регионального Минздрава Жанна Вахлова на пресс-конференции 21 июня.

"После первой прививки заболели 120 человек, 64 – после второй прививки. 2/3 из них переносят инфекцию в виде ОРВИ, – уточнила Вахлова. – В основном это лица, которые заболели в первые две недели после прививки. Когда иммунитет не сформировался".

Она уточнила, что всего в регионе вакцинировались около 290 тысяч человек. Низкий процент заболеваемости среди них говорит об эффективности вакцинации, утверждает Вахлова.

По её словам, встречаются и случаи повторного заболевания людей, ранее уже перенёсших коронавирусную инфекцию.

"В основном это лица, которые переболели полгода и больше назад. Но пока это единичные случаи. Болеют по-разному, и статистику вывести сложно. Чаще всего это лёгкие случаи, – констатировала Вахлова. – Не исключено, что и после 42 дней могут заболеть. Вакцинация не гарантирует 100% отсутствие заболевания. Но если оно случится, то будет протекать в лёгкой форме".

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова заявила, что введение обязательной вакцинации для отдельных групп населения детально не рассматривалось на внеплановом заседании алтайского оперштаба.