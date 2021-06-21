Роспотребнадзор: вводить на Алтае обязательную вакцинацию от ковида пока не планируют

Введение обязательной вакцинации для отдельных групп населения детально не рассматривалось на внеплановом заседании алтайского оперштаба. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова во время пресс-конференции регионального Минздрава 21 июня. По её словам, ведомство вынесло на рассмотрение штаба несколько предложений по ограничениям, но обязательной вакцинации среди них не было.

"По профилактическим прививкам по эпидемиологическим показаниям вопрос пока не рассматривался. На заседание оперштаба 18 июня мы этот вопрос не выносили", – рассказала журналистам Егорова.

Предложения Роспотребнадзора, по её словам, касались уже проверенных ограничительных мер. Так, ведомство предложило ограничить в регионе проведение массовых мероприятий, а также усилить масочный режим и дезинфекции помещений. Маски сейчас на Алтае практически никто не носит, отметила Егорова.

"Ограничения оставались только для лиц старше 65 лет. Они стали свободно передвигаться только в мае, до этого – только при необходимости. Молодёжь же жила свободно: люди ходили на массовые мероприятия, посещали клубы и дискотеки. Перемещение населения и между субъектами, и внутри Алтайского края было активным. Именно молодые меньше всего соблюдают меры предосторожности. Сами видите, как у нас сейчас масочный режим соблюдается: маски не надевают ни в магазинах, ни в транспорте. Народ расслабился", – объяснила специалист Роспотребнадзора.

Тем не менее алтайское управление ведомства пусть пока и не выступило с предложением об обязательной вакцинации, но всё же рассматривает этот вопрос. Об этом ранее заявила глава регионального Роспотребнадзора Ирина Пащенко. А Егорова подчеркнула, что окончательное решение оперштаба может отличаться от предложений санитарных властей. Всё станет ясно после того, как будет опубликован обновлённый губернаторский указ.

Напомним, Виктор Томенко 18 июня провёл внеплановое заседание оперштаба. Причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации в Алтайском крае и в соседних регионах. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что по итогам заседания в ближайшие дни в регионе ужесточат ограничительные меры. А лидер алтайской фракции ЛДПР на минувшей сессии АКЗС открыто обратился к губернатору региона с просьбой ввести на Алтае обязательную вакцинацию.