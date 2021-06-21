Роспотребнадзор: вводить на Алтае обязательную вакцинацию от ковида пока не планируют

Введение обязательной вакцинации для отдельных групп населения детально не рассматривалось на внеплановом заседании алтайского оперштаба. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова во время пресс-конференции регионального Минздрава 21 июня. По её словам, ведомство вынесло на рассмотрение штаба несколько предложений по ограничениям, но обязательной вакцинации среди них не было.
"По профилактическим прививкам по эпидемиологическим показаниям вопрос пока не рассматривался. На заседание оперштаба 18 июня мы этот вопрос не выносили", – рассказала журналистам Егорова.
Предложения Роспотребнадзора, по её словам, касались уже проверенных ограничительных мер. Так, ведомство предложило ограничить в регионе проведение массовых мероприятий, а также усилить масочный режим и дезинфекции помещений. Маски сейчас на Алтае практически никто не носит, отметила Егорова.
"Ограничения оставались только для лиц старше 65 лет. Они стали свободно передвигаться только в мае, до этого – только при необходимости. Молодёжь же жила свободно: люди ходили на массовые мероприятия, посещали клубы и дискотеки. Перемещение населения и между субъектами, и внутри Алтайского края было активным. Именно молодые меньше всего соблюдают меры предосторожности. Сами видите, как у нас сейчас масочный режим соблюдается: маски не надевают ни в магазинах, ни в транспорте. Народ расслабился", – объяснила специалист Роспотребнадзора.
Тем не менее алтайское управление ведомства пусть пока и не выступило с предложением об обязательной вакцинации, но всё же рассматривает этот вопрос. Об этом ранее заявила глава регионального Роспотребнадзора Ирина Пащенко. А Егорова подчеркнула, что окончательное решение оперштаба может отличаться от предложений санитарных властей. Всё станет ясно после того, как будет опубликован обновлённый губернаторский указ.
Напомним, Виктор Томенко 18 июня провёл внеплановое заседание оперштаба. Причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации в Алтайском крае и в соседних регионах. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что по итогам заседания в ближайшие дни в регионе ужесточат ограничительные меры. А лидер алтайской фракции ЛДПР на минувшей сессии АКЗС открыто обратился к губернатору региона с просьбой ввести на Алтае обязательную вакцинацию.
Комментарии
"В ведомстве предлагают сосредоточиться на уже отработанных антиковидных мерах"
И когда они сосредоточатся? Кто будет курировать сосредоточение? Какие у него будут полномочия и его(!) же ответственность?
21.06.2021 13:24
Гость
Полномочия? Нет маски - на поражение (шутка..пока..)
Ну вот и хорошо. Значит не все так плохо
Значит скорая по 4 суток пока не едет. Наверное сейчас часов за 10 приезжает?
Сидим ждем, пока гром не грянет
Если трезво оценить, то вариантов не много, всего два. Прививаться или заболеть. Народу страшно, страшилок нарассказывали с обоих сторон. Хотя вариант заболеть подкупает больше, суетиться не надо, приедут заберут, подарят персональный ИВЛ (чёрный юмор). Заболеваемость будет расти и все кто сейчас против прививок и за свободу опять будут ругать власть. Кто у нас всегда и во всём виноват, угадаем с двух раз?
21.06.2021 14:17
- гость -
Не хочу вас пугать, но помимо ковида есть много других заболеваний, при которых нужно применять в лечении различные лекарственные препараты.
Если вы читали инструкцию к вакцине спутник, то должны были обратить внимание, что взаимодействие вакцины с другими лекарственными препаратами НЕ ИЗУЧЕНО. А теперь представьте: вы привились, но через какое-то время заболеваете( не важно какой болезнью). Какие лекарственные препараты вы будете применять для лечения? Ведь НЕИЗВЕСТНО как даже обычный парацетамол подействует на вас , не говоря уже о СЕРЬЕЗНЫХ лекарствах. Чем вы будете лечиться?
Тоже самое происходит сейчас. В больницах полный аврал! Чем лечить привитых пациентов, если не известно как на них подействует лекарство?
21.06.2021 14:17
- гость -
Я не прививался и не собираюсь. Заболеть не боюсь. Гриппом болею сильнее чем переболел коронавирусом! Сегодня бояться коронавируса, завтра - нимбовируса, послезавтра - лопатовируса...! Так всю жизнь и будешь трястись за свою шкуру, а когда очнешься - жизнь прошла в страхах и боязни, а те кто не боятся - живут и радуются в свое удовольствие!
21.06.2021 14:44
- гость -
Вот про это и я все время говорю, что не изучена пока вакцина, неизвестно ее влияние на организм.
21.06.2021 14:51
- гость -
а че ее изучать взяли более легкий аденовирус и его вкалывают. Поэтому быстро ее и изобрели, на этом же принципе и вакцина от Эбола была разработана
"В ведомстве предлагают сосредоточиться на уже отработанных антиковидных мерах"
Дороги будут поливать?