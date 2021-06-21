Уголовное дело о гибели четырёх рабочих при сходе снега в Заринском районе передали в суд

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против председателя и главного инженера СПК имени Фрунзе, расположенного в селе Смазнево Заринского района. По версии обвинения, они дали рабочим указание, которое нарушало требования охраны труда.

Как установили следователи, 8 февраля председатель кооператива дал устное распоряжение главному инженеру собрать бригаду для очистки от снега крыши зерносклада, что последний и сделал.

"В дальнейшем шесть работников предприятия без использования необходимых средств индивидуальной защиты от падения с высоты и, не имея специальных знаний в части выполнения работ на высоте, исполняя распоряжение председателя и главного инженера, приступили к работе по очистке поверхности кровли зерносклада от снега", – сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

При выполнении работ на крыше произошёл сход снежной массы. В результате работники оказались придавлены снегом. Четверо пострадавших погибли.

Сейчас уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") передано на рассмотрение в суд. В целях обеспечения исковых требований потерпевших о возмещении морального вреда на имущество главы сельхоза и главного инженера, а также предприятия, наложены аресты на сумму более 13 млн рублей.

Напомним, что утром 8 февраля мужчины очищали от снега крышу зерносклада в селе Смазнево. Покрытие кровли – металлическое и оказалось слишком скользким. Вместе с подтаявшим снегом рабочие скатились вниз и оказались погребены под завалами. Их тут же начали откапывать, но четверых мужчин спасти не удалось.

По сообщениям регионального СУ СК, под завалами снега в селе Смазнево погибли четверо мужчин в возрасте 23-х, 50-ти, 53-х и 60-ти лет. Ещё одному потребовалась госпитализация. Трое мужчин от медицинской помощи отказались.

Как тогда пообещал заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов, семье погибшего, у которого остались несовершеннолетние дети, выплатят 200 тысяч рублей. Остальным семьям выплатят по 100 тысяч рублей единовременной помощи.